高虹安發言惹議 黃珊珊：捍衛是應有主張但措辭不當

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北22日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安提學歷惹議，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天提客觀陳述就好等回應，事後在臉書發文。她今天說，高虹安捍衛權益是應有主張，但措辭不當是錯誤。

高虹安的博士論文被指抄襲，開記者會提學歷惹議。黃珊珊昨天回應此議題時說，學歷只是客觀事實，「是什麼學校畢業就是什麼學校畢業」，不用特別比較，就像自己是台灣大學大氣科學系轉法律系，不覺得有什麼厲害或不厲害，晚間並在臉書（Facebook）發文。

黃珊珊今天上午前往華視錄製專訪節目，會前受訪時對此回應，昨天是針對學歷分享生活經驗，但因前一天較晚返家，未看清楚議題內容，事後才知整起事情已紛擾一年多，因此高虹安捍衛權益是應有主張，且措辭原意被斷章取義或扭曲，高也道歉，但措辭不當是很大的錯誤。

黃珊珊接著說，針對高虹安議題，不能「作賊喊抓賊，重點是誰是那個賊」，不是以斷章取義去扭曲別人原意，更不要因高虹安是被看好參選人，就以不同方式抹黑、打壓。

媒體詢問，將出席民間團體舉辦想像中正紀念堂論壇，是否要爭取深藍選票。黃珊珊表示，是受邀表達對競圖意見，主要是針對都市計畫等，並以市民角度出發，會提出台北市民可自由使用空間等意見。

黃珊珊說，中正紀念堂轉型不應回到意識形態對立，歷史就是歷史，轉型正義是記取教訓，但順序要正確，不要每天追究責任卻未記取教訓，至於歷史人物功過也應給予客觀評價。

媒體問及近期民調顯示年輕選票增加，黃珊珊表示，民調就是參考，每個年齡層都要爭取。至於是否找台北市政府市政顧問翟本喬擔任競選總幹事，黃珊珊指出，25日會對外說明。（編輯：方沛清）1110922