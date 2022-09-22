美提加速對台軍備移轉法案 外交部：確保國防實力

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）美國聯邦眾議員近日提出「加速對台軍備移轉法案」，外交部今天表示由衷感謝，政府將持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，確保台灣有足夠國防實力與裝備面對挑戰。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）及外委會民主黨資深議員薛曼（Brad Sherman）15日提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act）。

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該法案要求在優先運送「國防剩餘物資」的國家名單新增台灣，授權美國防部長可運用「特別防衛採購基金」提供台灣防衛物資及服務，授權可在台灣設置「戰爭儲備庫存」等，以期加速美國對台軍售交付日程。

外交部發言人歐江安向中央社表示，對於夏波、薛曼共同提出友台法案，展現對台灣安全的關心及堅定支持，外交部表示由衷感謝。歐江安表示，強化台灣自我防衛能力一向是政府的優先工作項目之一，政府將持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，以確保台灣有足夠國防實力與裝備面對各項挑戰。（編輯：蘇志宗）1110922