柯志恩喊漲敬老金 陳其邁：人均社福支出六都最高

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）22日下午在國民黨高雄市議員李雅靜（右）、鍾易仲（左）陪同下，召開高齡樂活政見發表會。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）國民黨高雄市參選人柯志恩今天提出高齡樂活政見，包括提高重陽敬老金補助及廣設全齡共融式公園等。市長陳其邁今天則指，高市人均社福支出六都最高，社區關懷據點年底將達520處。

柯志恩今天下午在國民黨高市議員李雅靜、鍾易仲陪同下，召開高齡樂活政見發表會。柯志恩表示，將廣設「小規模多機能服務中心」，提供社區長者個別化的照顧服務，以減輕家庭照顧者的負擔與壓力。

同時，為了擴大社會住宅的托老服務，也預計規劃有托老服務者，將提高入住序位，同時擴大長者與身障者換居社會住宅計畫，延長申請入住社宅至6年。

她還說，將進一步打造「全齡樂活社區」，提出地方創生專案計畫，結合青年新創力量，共同打造「全齡樂活社區」。此外，針對熟齡家庭長輩，如遇有特殊情況，市府將增加專案補助給予協助；另將廣設逾100座全齡共融式公園。

柯志恩並宣布，因應通膨物價上漲，將提高重陽敬老金補助，讓65歲（原住民55歲）以上未滿80歲者每人提高至新台幣1500元、80歲至89歲者每人2000元、90歲至99歲每人5000元、100歲以上每人2萬元。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時說，高雄市社區關懷據點年底將達520處，高雄市人均社福支出也是六都最高，同時也增加樂齡族的運動空間，從生活、醫療、交通等各面向，協助長輩在地安老、尊嚴生活。

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陳其邁說，他時常告訴各局處人員，要將長者視如家人，市府除接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有許多貼心規劃，也從健康促進、疾病預防、醫療照護到長照服務，全方面減輕長輩、家庭負擔。

陳其邁並表示，在一些社區據點裡，市府也增設適合長輩的運動設施，讓長輩能夠在社區就近使用這些相關運動設施。同時，市府也會增加預算與人力，努力讓高齡族群得到最好照顧。（編輯：謝雅竹）1110922