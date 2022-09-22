考選部：營養師考試擬提高測驗題占比

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）考選部今天說，中國醫藥大學在座談時建議，營養師考試增加選擇題占分比重；經提報營養師考試審議委員會議討論後，多數學者專家都支持，將依規定完成徵詢程序後，研修營養師考試規則。

考選部透過新聞稿表示，上午考試院會中以「營養師考試辦理情形及未來努力方向」為題作專案報告。與會考試委員就現行營養師專業養成教育、應考資格、部分應試科目試題題型調整及考試方式等進行充分討論。

考試院長黃榮村說，有關國家考試各類科應考資格、應試科目等修正，有賴教、考、訓、用各端協力，尋求更合宜的改善方案；考選部未來除邀集職業主管機關、教育主管機關及職業團體外，更應納入相關科系的學校代表參與商議，透過教考訓用協力，提升考選效能。

考選部表示，為精進專門職業及技術人員醫事人員考試制度，2月22日與中國醫藥大學進行座談，該校建議營養師考試增加選擇題占分比重，考選部函請台灣營養學會及中華民國營養師公會全國聯合會提供意見。

考選部指出，經提報考選部營養師考試審議委員會議討論，多數學者專家都支持學（公）會建議，將「生理學與生物化學」、「營養學」、「公共衛生營養學」及「食品衛生與安全」等4科目試題，題型由申論式與測驗式的混合式試題，改為測驗式試題。

至於「膳食療養學」與「團體膳食設計與管理」等2科目，則維持現行採申論式與測驗式的混合式試題題型，占分比重各占50%，且「膳食療養學」科目維持成績未滿50分者不予及格的否決條件。

考選部表示，將依規定完成徵詢程序後，據以研修專門職業及技術人員高等考試營養師考試規則，以改進營養師考試制度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考選部指出，民國77年首次辦理營養師考試，截至111年第一次營養師考試止，共計1萬116人及格。統計近3年7月至8月間舉辦的第二次營養師考試，總計報考5522人，其中應屆畢業生2437人，占總報考人數44.13%；非應屆畢業生3085人，占總報考人數55.87%。

考選部說，近3年應屆畢業生的平均及格率分別為32.88%、25.86%、28.40%；非應屆畢業生平均及格率分別為12.56%、7.08%、8.33%，應屆畢業生的平均及格率都高於非應屆畢業生；穩定的應屆畢業生及格率，顯現營養師專業養成教育成果。（編輯：蘇志宗）1110922