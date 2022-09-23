蔡其昌提營養午餐免費政見 重視農藥殘留

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（右3）23日在競選總部公布免費營養午餐政見時表示，未來興辦免費營養午餐時，會重視農藥殘留問題，讓孩子吃更好。中央社記者郝雪卿攝 111年9月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）民主進步黨台中市長參選人蔡其昌今天公布免費營養午餐政見時表示，台中營養午餐農藥殘留率是連2年直轄市最高，未來興辦免費營養午餐時，會重視農藥殘留問題，讓孩子吃更好。

蔡其昌上午在競選總部舉辦記者會說，跨黨派台中市議員不斷在台中市議會提營養午餐免費政策，台中市政府不曾好好重視，自稱媽媽市長的台中市長盧秀燕不重視孩子吃得健康。未來如果他當選，農藥殘留問題將是重中之重，首要目標讓孩子吃得健康。

他說，要減輕所有台中年輕人、家長們經濟負擔，近年物價、房價因素，這座城市對許多人負擔越來越重，導致台中人口不再成長甚至下滑，能否留住年輕人，政策非常重要。

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蔡其昌表示，1年約需花費新台幣20億元經費的政策採購量非常大，將搭配「在地食材，優先採購」原則幫台中農民，也是減碳行動，讓台中邁向永續城市。

至於興辦經費，蔡其昌說，這是身為市長做不做的問題，預算固然增加，但盧秀燕光是一個工程上梁典禮就花超過500萬元，浪費公帑，這是市長有沒有決心、願不願執行的問題，只有決心及行動，沒其他推託問題。（編輯：李明宗）1110923