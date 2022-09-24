林右昌︰蔡適應熟悉基隆市政 可無縫接軌

（中央社記者沈如峰基隆24日電）基隆市長林右昌最近受訪時說，他近8年來的執政，民進黨基隆市長參選人蔡適應都有參與協助，只有選擇熟悉市政的蔡適應，才能一上任後就能馬上無縫接軌。

林右昌接受自由時報「官我什麼事」訪問表示，近8年來，基隆市民其實已有很大轉變，這個轉變最大差異在於，過去基隆人是不敢想像、沒有希望，所以不敢去選擇，可是當2014年大家投票選擇了他之後，大家發現「選對人、會做事」，真的是可改變一座城市。

林右昌認為，他這8年來基隆市政府執政，其實蔡適應都有參與其中，基隆市政府團隊與蔡適應也有合作經驗與默契，比如說像這幾年大家都知道前瞻計畫，蔡適應就花了很大力氣為基隆爭取相關預算。所以選舉不是選一個人，選舉是選一個團隊，如果大家覺得這幾年他做得對，這幾年他執政成果必須延續下去，當然是要選一個在過去幾年已參與還有熟悉的人，當然蔡適應當選後，就可無縫接軌繼續走下去。

林右昌說，接下來要怎麼樣把他的好政績，或者很高的施政滿意度，充分轉移到蔡適應身上，其實他會做的就是牽著蔡適應的手，勤跑基層。

林右昌指出，基隆市政府近年來把一分錢當成十分錢在用，縮衣節食，然後才有辦法在基隆這麼貧困下，有執政成績。如果今天是一名把錢不當錢的市長，那就會回復到過去國民黨執政時代，10年負債新台幣100億的情形，這個是完全兩個不同執政價值的團隊。

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針對中國國民黨基隆市長參選人謝國樑最近提出的「免費送年輕人Gogoro」政見。林右昌認為，其實對手有很多謬誤，也絕對會跳票而不可行，甚至還是欺騙年輕人。基隆市政府過去8年來，好不容易把負債大幅減下來。依財政紀律法，還有預算法的規定，如果沒有非常明確的財源，是不可以編預算，要有錢才能編預算。1台Gogoro最便宜的要新台幣5萬元，一般的要7萬元到9萬元，即便有中央與地方補助，也要15億到35億之間，基隆市沒有錢去做這些事情。

「這錢是我辛苦改善財政存下來的，為什麼要讓你這樣揮霍呢」，林右昌也說，在他執政期間，光是200萬元就可以做很多事情，這8年來他把基隆的財政改善，這個不是讓謝國樑這樣子揮霍。年輕人一開始可能聽到送Gogoro覺得很好，平白無故可以拿一輛Gogoro，但天上哪有這種掉下來的午餐，用膝蓋想也知道不可能。（編輯：方沛清）1110924