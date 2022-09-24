史明攝影展台中登場 蔡其昌：台灣人的啟蒙者

史明教育基金會、好民文化行動協會舉辦的史明「凡人」攝影展24日在台中舉行開幕式，民進黨台中市長參選人蔡其昌（右3）、人權工作者李明哲（右1）等人出席。中央社記者郝雪卿攝 111年9月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日）台獨運動先驅史明「凡人」攝影展今天在台中市開幕，民進黨台中市長參選人蔡其昌致詞表示，史明是很多台灣人的啟蒙者，沒有史明的啟蒙，台灣歷史、文化的主體性就無法確立。

史明教育基金會、好民文化行動協會舉辦的史明「凡人」攝影展， 9月24日至10月3日在台中市的好民文化行動協會展出。這是攝影展離開史明文物館，全台巡迴的首站。蔡其昌、人權工作者李明哲、台中市議員江肇國、黃守達及西區後龍里長參選人林聖翰等人出席。

好民文化行動協會理事長林芳如表示，這次展出攝影師黃謙賢長期拍攝史明的攝影作品，其中有許多私藏、未公開的照片，邀請民眾認識史明追求台灣獨立建國付出的貢獻，更藉由影像，重新認識史明身為台獨倡議的行動者，也是一名凡人。

蔡其昌在開幕式中致詞指出，他是到東海大學歷史系唸書後，才知道有228事件，當時沒幾所大學有開設台灣史的課，而史明著的「台灣人四百年史」有如聖經一般，史明是很多台灣人的啟蒙者，沒有史明的啟蒙，台灣人的主體性及台灣文化、台灣歷史的主體性就無法確立。

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蔡其昌說，當年的學生運動很辛苦，因為很少人認同，同學不了解，老師也會打壓，所有的學生運動幾乎都是史明啟蒙的，他的碩士論文題目是戰後台灣文學發展和國家角色的關係，而台灣文學的源頭就來自史明，實踐才是檢驗真理的方向，沒有行動就是紙上談兵，史明一生都在付諸實踐，希望大家也能效法。

遭中國關押5年後獲釋的台灣非政府組織工作者李明哲表示，史明追求的獨立是台灣人最大的人權，從事人權的工作者都會敬佩史明長期為台灣獨立理念的追求，史明攝影展來台中展覽，他特別前來看展。（編輯：郭諭儒）1110924