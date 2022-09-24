更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝
運動

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程
運動

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/300
首頁 / 政治

賴副總統為蔡其昌站台 逢甲商圈開講挺18歲公民權

2022/9/24 20:39（9/24 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統賴清德（左4）24日到民進黨台中市長參選人蔡其昌（左3）的競選總部，參加蔡其昌建築產業後援會成立大會，籲請眾人支持有行動力的蔡其昌。中央社記者郝雪卿攝 111年9月24日
副總統賴清德（左4）24日到民進黨台中市長參選人蔡其昌（左3）的競選總部，參加蔡其昌建築產業後援會成立大會，籲請眾人支持有行動力的蔡其昌。中央社記者郝雪卿攝 111年9月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）副總統賴清德今天為挺18歲公民權在台中市逢甲商圈街頭開講指出，請大家記得投下同意票。接著為民進黨台中市長參選人蔡其昌站台時號召大家支持，做為總統蔡英文的後盾。

賴副總統下午到台中市參加民進黨黨慶音樂會，接著在蔡其昌、立委張廖萬堅、民進黨副秘書長林飛帆及台中市議員江肇國、陳淑華、林祈烽、黃守達等人陪同下，到逢甲商圈進行街頭宣講18歲公民權，吸引大批逛街民眾熱情駐足聆聽。

副總統呼籲大家，記得在年底選舉時，除了支持行動派蔡其昌及民進黨籍市議員參選人，也要記得讓民主多1票，在18歲公民權的修憲複決投下「同意票」。

副總統結束街頭開講後，接著到蔡其昌競選總部參加其昌建築產業後援會成立大會，由第15屆中華民國全國建築師公會理事長劉國隆擔任後援會總會長，號召超過500名建築、設計產業領域業者前來力挺蔡其昌。

副總統表示，年底這場選舉不僅關乎到台中市及台灣整體的發展，更是在近期國際情勢險峻、中共持續軍機擾台的情況下，清楚向國際表達台灣的定位。

副總統認為，雖然國際局勢緊張，台灣憑藉蔡總統理性冷靜，秉持和平對等、民主對話的4大原則，穩健處理國際事務，讓國際社會對台灣很信賴也支持，這是在風雨飄搖當中，台灣人民團結合作才有穩定的生活。

副總統還說，但是國民黨卻選擇在軍演期間不顧國人反對堅持前往中國訪問，這就代表了2個政黨的路線完全不一樣，拜託大家年底支持蔡其昌、支持民進黨提名的參選人，做為蔡總統更大的後盾，持續讓台灣成為國際社會穩定的力量。

副總統表示，每年的選舉都是決戰中台灣，除了政治上的意義之外，綜觀整個台灣，台北從過去至今已是台灣的政治經濟重心的狀況，而南部城市也正在急起直追，中部若仍一直停滯不前，不只對台中市民非常不公平，也不利於台灣整體發展。（編輯：黃世雅）1110924

力挺18歲公民權，副總統賴清德（前左）24日在台中市逢甲商圈街頭開講，呼籲大家年底18歲公民權修憲複決案要投下同意票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月24日
力挺18歲公民權，副總統賴清德（前左）24日在台中市逢甲商圈街頭開講，呼籲大家年底18歲公民權修憲複決案要投下同意票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月24日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
時力推屏東縣長參選人 陳椒華：扎根負責任表現