賴副總統為蔡其昌站台 逢甲商圈開講挺18歲公民權

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副總統賴清德（左4）24日到民進黨台中市長參選人蔡其昌（左3）的競選總部，參加蔡其昌建築產業後援會成立大會，籲請眾人支持有行動力的蔡其昌。中央社記者郝雪卿攝 111年9月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）副總統賴清德今天為挺18歲公民權在台中市逢甲商圈街頭開講指出，請大家記得投下同意票。接著為民進黨台中市長參選人蔡其昌站台時號召大家支持，做為總統蔡英文的後盾。

賴副總統下午到台中市參加民進黨黨慶音樂會，接著在蔡其昌、立委張廖萬堅、民進黨副秘書長林飛帆及台中市議員江肇國、陳淑華、林祈烽、黃守達等人陪同下，到逢甲商圈進行街頭宣講18歲公民權，吸引大批逛街民眾熱情駐足聆聽。

副總統呼籲大家，記得在年底選舉時，除了支持行動派蔡其昌及民進黨籍市議員參選人，也要記得讓民主多1票，在18歲公民權的修憲複決投下「同意票」。

副總統結束街頭開講後，接著到蔡其昌競選總部參加其昌建築產業後援會成立大會，由第15屆中華民國全國建築師公會理事長劉國隆擔任後援會總會長，號召超過500名建築、設計產業領域業者前來力挺蔡其昌。

副總統表示，年底這場選舉不僅關乎到台中市及台灣整體的發展，更是在近期國際情勢險峻、中共持續軍機擾台的情況下，清楚向國際表達台灣的定位。

副總統認為，雖然國際局勢緊張，台灣憑藉蔡總統理性冷靜，秉持和平對等、民主對話的4大原則，穩健處理國際事務，讓國際社會對台灣很信賴也支持，這是在風雨飄搖當中，台灣人民團結合作才有穩定的生活。

副總統還說，但是國民黨卻選擇在軍演期間不顧國人反對堅持前往中國訪問，這就代表了2個政黨的路線完全不一樣，拜託大家年底支持蔡其昌、支持民進黨提名的參選人，做為蔡總統更大的後盾，持續讓台灣成為國際社會穩定的力量。

副總統表示，每年的選舉都是決戰中台灣，除了政治上的意義之外，綜觀整個台灣，台北從過去至今已是台灣的政治經濟重心的狀況，而南部城市也正在急起直追，中部若仍一直停滯不前，不只對台中市民非常不公平，也不利於台灣整體發展。（編輯：黃世雅）1110924