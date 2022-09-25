賴清德請彰化鄉親支持民進黨參選人 當蔡總統後盾

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（右3）與和美鎮長參選人尤瑞春（左4）聯合競選總部25日成立，副總統賴清德（右4）出席授戰旗並致詞表示，彰化縣政推動停頓，無法讓彰化繼續進步，為了未來，彰化縣政府一定要改變，請鄉親支持民進黨推薦的參選人。（黃秀芳競選總部提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年9月25日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳與和美鎮長參選人尤瑞春聯合競選總部今天成立，副總統賴清德出席授戰旗並致詞表示，請鄉親成為總統蔡英文的後盾，全力支持民進黨推薦的參選人。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳與和美鎮長參選人尤瑞春，及黃秀芳與員林市長參選人陳秋蓉聯合競選總部今天成立，賴清德與黃秀芳接連到場，為尤瑞春及陳秋蓉致詞力挺、授旗，現場湧入許多支持者，氣氛熱鬧。

賴副總統出席尤瑞春競總成立致詞表示，彰化縣歷史悠久、產業隱形冠軍很多，如水五金、自行車、精密機械、醫療器材等，農業更是受肯定，理論上，彰化縣發展應是越來越好，且有資格成為直轄市，很可惜彰化人口不斷流失，目前已失去升格直轄市資格。

賴副總統說，彰化縣政推動停頓，無法讓彰化繼續進步，彰化鄉親因此失望，且包含教育、環保、經濟發展與就業、道路交通安全、觀光等面向，在雜誌調查排行都名列後段班，為了未來，彰化縣政府一定要改變。

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賴副總統也表示，和美鎮紡織、雨傘產業全台有名，和美鎮值得更好，尤瑞春擔任彰化縣議員深入基層，這次參選和美鎮長更提出許多好政見，包含環境衛生、交通建設、社會安全、醫療、老人照顧等，讓和美鎮成為老、少宜居鄉鎮，希望鄉親全力支持尤瑞春。

賴副總統指出，這次選舉除要選出優秀縣長黃秀芳、鎮長尤瑞春，更要考量台灣在複雜國際局勢中，到底要扮演什麼角色，除情勢複雜，台灣的挑戰也越來越大，總統蔡英文秉持和平對等、民主對話原則來處理兩岸關係，遇打壓絕不退縮，對中國的友善態度也不會改變，不會走回「對抗」老路，如此政策獲國際社會信賴與支持，因此，請鄉親當蔡總統的後盾。（編輯：陳仁華）1110925