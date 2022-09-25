劉建國造勢晚會 總統：團結贏回雲林

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民進黨雲林縣長參選人劉建國25日在虎尾鎮舉辦造勢晚會，民進黨主席、總統蔡英文（台上前右4）表示，這個月已第4次到訪雲林，只要民眾團結，一定能贏，翻轉雲林。 中央社記者姜宜菁攝 111年9月25日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天在虎尾鎮舉辦造勢晚會，民進黨主席、總統蔡英文提到，這個月已到訪雲林4次，只要民眾團結，一定能贏，翻轉雲林，讓雲林發展邁進。

劉建國今天在虎尾鎮舉辦造勢晚會活動，蔡總統、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、民進黨立委蘇治芬等人站台力挺；現場民眾齊喊「新雲林、拚未來」。

蔡總統致詞表示，今天是她這個月第4次到訪雲林，「因為我很想贏，想要改變雲林」，每次到雲林感受到民眾的熱情和親切，給她很大的鼓勵，她一定會再來。

蔡總統提到，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情學到一件事，就是面對困難時，只要團結就會度過難關，雲林縣長選戰也要團結所有的力量，要贏回雲林縣，讓劉建國順利過關。

蔡總統說，蘇治芬擔任縣長時，打下農業首都的基礎，所以有好的人才繼續做，雲林會越來越進步，但是此次國民黨籍的雲林縣長張麗善執政，反而找不到進步的方向。

蔡總統強調，劉建國和蘇治芬2人在中央打拚，為雲林縣爭取各項建設，例如台西綠能專區、布袋戲中心等，同時在劉建國的奔走之下，台大醫院虎尾院區擴建、設置高齡醫學暨健康福祉研究中心，讓雲林醫療條件更好，雲林人的健康照顧也更好。

蔡總統認為，有立委在中央幫忙爭取建設固然重要，但立委仍是立委，雲林縣需要有完整的發展計畫，可以讓雲林成為產業聚落，眼看隔壁的嘉義縣，產業聚落一個接一個開發，嘉義縣要從農業縣轉型成農工大縣。

蔡總統向眾人推薦劉建國是個有志氣的好人才，他從政以來認真打拚、鍥而不捨照顧雲林鄉親，替雲林爭取計畫與預算，她向民眾保證，只要給劉建國4年，雲林一定不一樣。

蔡總統提到，劉建國對於雲林的發展有完整想法，農業生技化、科技化，也要教育培育好的人才創造就業機會，要讓雲林的醫療更進步，未來的雲林就是長照醫療服務模範縣市。

蔡總統提到，自己選2任總統在雲林得票率超過6成，蘇治芬和劉建國也是高票當選，民進黨在雲林只要團結一定會贏，雲林的未來是由縣民做決定，一起宣傳，讓有政策、執行力的劉建國當選，為雲林爭一口氣。 （編輯：黃世雅）1110925