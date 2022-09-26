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盧秀燕競總號召市民當主委 蔡其昌：距離人民太遠

2022/9/26 17:43
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）爭取連任的台中市長盧秀燕競選總部今天號召市民當「燕子主委」，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，盧秀燕拒絕辯論，拒絕回應捷運藍線爭議，距離人民太遠。

蔡其昌今天下午會勘台中市豐原區葫蘆墩國小運動場整建工程計畫，他接受媒體訪問關於盧秀燕競選總部號召市民加入成為「燕子主委」一事。

對此，蔡其昌表示，盧秀燕連出來勤走拜託市民都懶了，怎麼會找市民來擔任主委，面對市民對市政的質疑，盧秀燕拒絕辯論，面對捷運藍線涉圖利特定家族，盧秀燕不出面回應，真的有重視、在意市民嗎？

蔡其昌說，他勤走每個角落與選民分享願景，面對市政監督，盧秀燕一再迴避，以為冷戰就想選上，這樣施政的態度，說要號召全民來擔任主委，他認為是很好笑的事情。

蔡其昌天天行程滿檔也導致聲音沙啞，他表示，每天都有太多場演講，要用雙手、雙腳跟聲音傾聽人民想法，跟市民報告參選理念，要恢復以往的聲音，恐怕要等11月26日以後了。

蔡其昌說，除傾聽選民的聲音外，同時也繼續執行身為立委跟副院長的職責，今天早上他到和平區，幫和平區公所解決10幾條農路以及谷關吊橋修繕問題。下午到葫蘆墩國小爭取操場整建，他必須加緊腳步，讓選民知道他的想法。（編輯：謝雅竹）1110926

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