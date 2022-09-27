賴清德感謝蓬佩奧為台付出 籲台商攜手民主陣營

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）副總統賴清德今天讚許前美國國務卿蓬佩奧為「好朋友」，感謝蓬佩奧為台灣付出的一切，強化台美關係；賴副總統邀台商攜手民主陣營，並掌握新局勢，鞏固在全球產業鏈地位。

第一屆全球台商經貿論壇以「分享總經權威觀點，領航台灣經貿發展」為主軸，今天在高雄萬豪酒店登場。現場匯聚逾300名來自世界各地台商及企業領袖，由蓬佩奧（Mike Pompeo）等專題演講。

與會的賴副總統現場用英語跟蓬佩奧打招呼，感謝蓬佩奧為台灣付出的一切，包含推動美國對台軍售，加強美國對台安全承諾，取消過時限制，讓台美之間有正式的官方往來及建立雙方的合作機制等。

賴副總統也代表總統蔡英文感謝全球台商，單槍匹馬到世界各地征戰，協助台灣經濟發展，並邀台商攜手民主陣營，打造值得信賴安心的產業鏈，也因應氣候變遷，參與淨零轉型目標。

賴副總統說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等影響，全球產業鏈面臨重組，生產基地遷移已是不可擋趨勢，台商過去利用中國低成本市場發展的路未來行不通；分析近日局勢，中國經貿發展困境將是常態，中國將成不可不留意的巨大「灰犀牛」，因此要攜手民主陣營打造值得信賴的產業鏈。

「灰犀牛」一詞源自2013年美國學者沃克（Michele Wucker）提出，指極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅。

賴副總統表示，政府已提出2050淨零轉型目標，盼讓社會達到永續、公平、包容，台灣一定要掌握新局勢，展現自信，鞏固在全球產業鏈的地位，也因應新能源發展。政府一定會做台商的後盾，讓台商不僅對經濟發展做出貢獻，也造福全世界。

今周刊董事長謝金河專題演講「剖析台灣日益茁壯的經濟力」，針對台灣未來經濟考驗指出，必須面對通膨力道不斷加溫問題；中國泡沫經濟就在眼前，台灣在這次利率上升中如何挺住房價，值得關注；並須注意過去台灣長時間面臨產業外移造成低薪窘態，近年台灣企業競爭力越來越強，正是改善低薪環境最佳時機。

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謝金河說，少子化也是近年困境，須想辦法鼓勵年輕人「增產報國」；綠能發展將是改變台灣產業最重要力量之一，近年太陽能、離岸風電加速發展，儲能、儲電將可望成為兆元產業，帶動產業轉型；現在全球面臨升息趨勢，將是企業與國家體質最嚴峻挑戰，若體質不好，在極端變化的氣候與經濟下，恐將一個個倒下。

謝金河表示，台灣產業過去高度連結中國，未來需思考如何從新南向找出新投資天地、從世界晶片戰爭中維持強韌競爭力，但相信台灣這個一直被低估的島嶼，未來仍然是國際上閃亮的亮點。（編輯：郭諭儒）1110927