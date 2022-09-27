綠營控金星舊址登記15間公司 謝國樑陣營：胡扯

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民進黨基隆市議會黨團27日前往金星國際公司位於基隆市義一路的原地址，黨團總召鄭文婷（前右2）表示，金星公司曾遷移到基隆市信四路31號，這個地址登記15間公司，要求國民黨基隆市長參選人謝國樑釐清。中央社記者王朝鈺攝 111年9月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）民進黨今天指控金星國際公司曾搬遷到基隆市信四路，這處地址登記15間公司，要求國民黨基隆市長參選人謝國樑釐清。謝國樑競選辦公室表示，根本不曾登記在此，議員胡扯。

民進黨基隆市議會黨團今天前往金星公司位於基隆市義一路的原地址，黨團總召鄭文婷表示，這棟大樓9樓金星公司的門口貼上請將信件轉送基隆二信港東分社，二信應該是金融機構，怎麼可以幫私人代收信件？

鄭文婷說，金星公司負責人於今年6月變更為謝國樑的母親，且地址遷移到基隆市信四路31號，這個地址登記15間公司，這15間公司從事何種業務，有必要深入瞭解，需要謝國樑進一步釐清。此外，金星公司今年9月20日辦理住址變更，變更到台北市民權東路，也請謝國樑公布經濟部完整的公文及內容，不要遮蔽。

市議員張顥瀚說，謝國樑昨天提出的匯款證明，沒有會計師簽證，應該拿匯款單出來才能證明，此外，檢察官8月起訴德信證券前董事長林冠百，而金星公司6月就移轉到謝國樑母親的名下，謝國樑是不是為了規避責任，趕快變更登記。

謝國樑表示，母親早在年初就要接受娘家的贈與，最後選定金星公司，後續就著手安排公司變更事宜，至於金星公司地址，因為母親現在是負責人，公司地址也已遷至台北市民權東路3段，民進黨今天在舊址當然會找不到公司，因為早已退租。

謝國樑說，他也想請問民進黨基隆市長參選人蔡適應，針對日前大家質疑蔡適應的服務團隊助理中有太陽會成員，及蔡適應辦公室副主任的2個兄弟，可以承包台水公司新台幣上億元的標案，蔡適應能否像他一樣向大家說明。

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此外，謝國樑競選辦公室發言人余治明向中央社記者表示，金星公司的登記根本不曾遷移到基隆市信四路的地址，而登記在信四路的公司也與謝國樑無關，議員都是在胡扯。

民進黨立法院黨團昨天舉行記者會，質疑謝國樑的金星公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的林冠百，謝國樑則回應，指控是大烏龍，這是3家公司一起的借貸行為，非金星公司單獨借貸上億元。（編輯：李錫璋）1110927