警大聲明藍綠交鋒 林佳龍盼法院快速仲裁

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（中央社記者溫貴香台北28日電）警大聲明事件延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍競辦執行總幹事何博文提告新北市長侯友宜選辦成員涉偽造文書罪。林佳龍今天說，警大校長與公關室已表示沒有發聲明，侯陣營不認錯且沒有擔當，希望法院快速仲裁。

何博文日前質疑，中央警察大學未對新北市長侯友宜學歷，發表正式聲明，侯友宜選舉辦公室卻發新聞稿說警大已聲明，根本是造假涉及偽造文書，今天提告。

林佳龍下午出席「正常國家決議文」15週年茶會後受訪指出，警大校長已經表示沒有發聲明，且兩度透過公關部門發新聞稿否認，但侯陣營還是一口咬定警大有發聲明，顯然不承認自己有錯，就由何博文正式提告，讓法院仲裁。

侯友宜競選辦公室下午召開記者會指出，公布的警大聲明確實來自警大公關室。林佳龍說，警大校長與校方都否認有侯陣營所稱的聲明，這個問題很嚴重，偽造公文書是犯法、有刑責，侯陣營到現在還不認錯，就交由法院釐清，希望愈快愈好。

媒體追問，侯陣營有致電警大公關室對質，林佳龍說，侯陣營必須證明聲明從何而來，不是在路上找一個人就說這是代表警大，這個心態就跟「恩恩案」一樣，不認錯、沒有擔當，相信社會看得很清楚。

媒體報導，侯友宜確定要走2024這條路。林佳龍說，侯陣營「口中說的是好好做事，心裡想的是2024」，很不尊重新北市民，把市長職務當作政治權力的跳板，既然如此，就「成全侯友宜，票投林佳龍」。（編輯：謝佳珍）1110928