泛綠立委批台中虐童案不斷 市府指會檢討改善

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台中市民進黨籍立委莊競程（右起）、何欣純、張廖萬堅、林靜儀與無黨籍立委黃國書等人，28日在民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部召開記者會指出，中市虐童案層出不窮，呼籲台中市長盧秀燕做好市政別再作秀，認真面對問題。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）立法委員張廖萬堅等人今天指出，台中市虐童案層出不窮，呼籲台中市長盧秀燕做好市政別再作秀，認真面對問題。台中市府對此表示，絕對依法重懲，不足之處也會檢討改善。

民進黨立委何欣純、張廖萬堅、林靜儀、莊競程及無黨籍立委黃國書等人下午在民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部召開「虐童不斷 市民難安」守護台中孩子記者會，批評盧秀燕自稱「媽媽市長」，但入主台中市府近4年台中市重大虐童事件不斷。

林靜儀等人指出，每當發生虐童事件，盧秀燕只會出面道歉喊嚴懲，但翻閱裁罰紀錄就能發現幾乎都是輕罰縱放，以最低金額開罰，例如2月才出面鞠躬道歉，結果4月馬上又爆發男童顱內出血等嚴重虐童案件，到8月、9月又陸續爆發多起虐童案件。

莊競程等人表示，如此怠惰與失職的市長，讓虐童事件層出不窮，照顧不了台中的孩童，讓爸媽們難以安心，甚至1年內2度遭到監察院糾正，連台中市民檢舉、報案虐童的案件，都要多次出面指控才願意認真面對、重啟調查，簡直就是市政不用心、螺絲掉滿地。

黃國書等人認為，盧秀燕若照顧不了孩童就換人做市長，讓行動派、願意做事的蔡其昌為孩子做更多事，讓台中擺脫「虐童之都」的惡名。

對此，台中市政府表示，對於兒虐事件是「零容忍」，對於違法、不當管教者絕對依法重懲，不足之處也必檢討改善，但也呼籲外界，勿因選舉到了就亂抹惡名，標籤城市。

市府指出，根據衛福部統計資料，去年度台中市兒少保護案件，每萬人通報率為六都次低，顯示台中市政府在兒虐防治的積極作為。

市府表示，為強化托育環境安全，今年將建置完成「公托監管雲」系統，加強第二重證據保全。訂定客觀公正的裁罰參考表，增加更具體明確的評估判斷指標，嚴懲嚴罰遏止兒虐。

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