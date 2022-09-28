林佳龍競辦：無端將警大捲入選舉 侯友宜須道歉

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北27日電）針對侯友宜博士學歷疑雲，警大今晚發新聞稿重申未發布聲明。新北市長侯友宜表示「尊重」；林佳龍競辦發言人何博文表示，警大無端捲入選舉，侯友宜須跟社會道歉。

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，針對侯友宜警大博士學歷疑雲，警大已經正式發出新聞稿重申未發布聲明，也早已呼籲新北市長侯友宜選舉辦公室別用非正式資料。

何博文說，侯陣營明知此資訊並非正式聲明，卻還刻意魚目混珠製造假象來誤導大眾。侯陣營一方面要警大基層人員為侯市長的學歷疑雲背書，屢遭質疑後卻又說要保護基層人員，根本是玩兩面手法，迫使警大無端捲入選舉，如今真相大白，侯友宜必須正式跟社會道歉。

侯友宜今晚出席市政行程接受媒體聯訪，媒體針對警大的聲明詢問，有關校方晚間有最新的澄清所謂的聲明的內容，是聯絡人接受記者電詢的個人筆記，其實沒有經過授權，也沒有正式發過任何聲明，正要懲處相關承辦人員的疏失。侯友宜簡單回應說「尊重」。（編輯：陳清芳）1110928