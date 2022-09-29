蔡其昌提台中好行政見 4年人行道整平公里數倍增

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天提出「台中好行」政見，未來要進行人行道大改造，達成4年內讓台中市人行道整平公里數倍增的目標，打造台中成為友善行人的城市。

蔡其昌上午舉辦「台中好行」行動市長政見記者會，由立委何欣純、台中市議員張耀中及何文海，以及台中市議員參選人何昆霖及謝家宜等人陪同，公布行動市長好行政見，要打造台中成為友善行人城市。

蔡其昌表示，在台中市走路是件非常辛苦的事情，常常會遇到障礙物，像是行道樹就種在人行道正中間，推娃娃車左右都難行，還有電箱設計，也擺在人行道正中間，另外消防栓也常常會設計在人行道中間，最後還有人行道破舊坑洞，樹穴大小不一、高低起伏，這些都是很危險、很不友善的設計規劃，不是以人為本的設計。

對於未來人行道整平計畫，蔡其昌指出，分為3大優先順序，首先，從台中市新興開發區優先做，要求申請建照時，同時審核人行道規劃的設計圖，達到串聯、舒適、安全的基本標準。

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蔡其昌說，其次是市民朋友喜歡散步的地點、公園附近的道路及爸媽帶著孩子上下課的地方；第三則是當整條街廓，所有的朋友都很有意願期盼能優先設置或翻新人行道時，也會優先來施作；目標希望4年內達到人行道整平公里數倍增。

蔡其昌也提到，市長盧秀燕執政以來的人行道整平數量實在太少，並沒有用心在服務市民、讓城市更進步及讓這座城市的爸媽、銀髮族能夠有一條舒適、安全的人行道，盧秀燕不做，就讓蔡其昌來做。（編輯：陳仁華）1110929