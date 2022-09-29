北少輔暴動案 監委請法務部研究促轉條例適用

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監委張菊芳等人今天公布「民國63年間台北市少年輔育院暴動鎮壓」調查報告，除請法務部研處有無適用「促進轉型正義條例」規定外，並盼藉此案持續深化、健全台灣人權法制。

監察委員張菊芳、紀惠容、葉大華透過新聞稿指出，台北市政府曾在民國60年代，在屏東縣小琉球設置少年輔育院（北少輔），後因管理失當導致院生暴動，出動軍隊鎮壓，造成多人死傷。因時值戒嚴時代，消息遭封鎖，以致事件真相仍遭塵封。

新聞稿表示，由於事涉兒少人權，可能有轉型正義等問題，由張菊芳、紀惠容、葉大華進行調查。經過廣泛蒐整各機關檔卷，並與北少輔當年院生、員工，及琉球鄉耆老等人訪談、諮詢專家學者，監察院司法及獄政委員會日前審查通過調查報告。

調查指出，案件暴動導火線是在63年3月9日因北少輔為處理一起院生鬥毆事件，而召請當地駐軍布崗，但經院生發現後，認為院方找軍隊抓人，因而群起鼓躁，進而演變成暴動。

監委說，當時該院全體學生160餘人幾乎全體響應，分持木槍、十字鍬、鐵錘、石塊等，向維持秩序的武裝士兵直衝，士兵開槍射擊造成1人死亡、1人重傷、5人受傷，暴動才平息。9天後屏東地檢處迅即完成偵結起訴，北少輔隨即辦理院生的移監事宜，不久後遣散完畢，北少輔即予裁撤。

監委指出，北少輔的成立實際上並無明確的法律依據，且職三總隊原是關押檢肅「流氓」的組織，欠缺輔導受感化教育少年的專業，因此以軍事化方式進行管理。

監委說，對於將「頑劣及惡性重大者」送小琉球北少輔、一般少年犯送其他省立輔育院、台北市一般少年犯送桃園少年輔育院，這種差別化的處置，不但於法無據，對何謂「頑劣及惡性重大者」也因屬不確定法律概念，使受指定收容的小琉球北少輔的管理與輔導難度都大幅提高。

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監委表示，案件當時北市府、台灣省政府、警備總部、北少輔等，都難謂無違失。但事隔已近50年，北少輔早已裁撤；本案僅敘明當時相關機關違失，凸顯收容少年人權所受侵害等情形。

監委表示，本案相關情節有無適用「促進轉型正義條例」規定，已移請法務主管機關法務部依法研處辦理；希望相關機關能以此案為鑑，持續深化人權法制，以更加健全。（編輯：謝佳珍）1110929