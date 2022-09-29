俄徵兵30萬 外交部籲具台俄雙重國籍役男離俄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北29日電）美國近日呼籲在俄羅斯的公民盡速離境，以免被俄國政府徵召從軍。外交部今天也呼籲，尚在俄國境內且具台俄雙重國籍的役齡男性，應審慎考慮繼續在俄國停留或居留的必要性。

外交部表示，考量目前離開俄羅斯的航班票價飛漲，且一位難求，外交部提醒在俄羅斯的民眾，規劃離開俄國應及早進行安排，並提醒在俄國的僑民隨時注意自身安全。

外交部亞西及非洲司副司長吳正偉今天出席例行記者會，他回應媒體提問時表示，俄羅斯總統蒲亭21日宣布執行局部的軍事動員令後，俄國國防部隨即表示將徵召30萬兵力，除引發若干城市出現不滿示威抗議，也有越來越多俄國民眾湧入鄰近國家，以避免遭強制徵兵。

吳正偉表示，美國駐俄國大使館27日在官網張貼警示公告，提醒美俄雙重國籍人士應儘速離開俄國，因為俄國宣布局部軍事動員，俄國政府可能以拒絕承認美俄雙重國籍人士的美籍身分，阻止他們向美國尋求領事協助，或從俄國離境時會遭拒絕，並可能被俄國徵召入伍。

吳正偉說，目前外交部透過駐俄羅斯代表處對台灣旅俄僑胞動態皆有所掌握，並已透過駐處在27日告知旅俄僑胞，應隨時注意自身安全，並呼籲目前尚在俄國境內且具台俄雙重國籍的役齡男性，應審慎考慮繼續在俄國停留或居留的必要性。

吳正偉說，外交部將隨時密切關注相關訊息，旅俄民眾在俄國或鄰近地區遇到了急難需要協助，請立刻撥打駐俄羅斯代表處的緊急聯絡電話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於俄羅斯9月23日到27日在烏東4個區域舉辦所謂的「入俄公投」，並稱獲得八、九成同意票，吳正偉表示，歐美國家第一時間都已表達，堅決不承認俄羅斯公布的公投結果，並譴責俄羅斯藉此非法公投遂行兼併烏克蘭領土的企圖。

吳正偉表示，中華民國政府重申並譴責俄方違反聯合國憲章，發動戰爭以武力入侵烏克蘭，強佔烏國領土，破壞區域及全球和平與穩定，政府對俄羅斯在烏克蘭佔領區舉行入俄公投表達嚴正關切，也將與理念相近國家合作，共同捍衛烏克蘭的領土以及主權完整。（編輯：郭無患）1110929