林右昌：謝國樑找葉匡時背書 可笑羞辱基隆人

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基隆市長林右昌（圖）29日在議會受訪時表示，國民黨基隆市長參選人謝國樑找前交通部長葉匡時為政見背書，不但可笑，且嚴重羞辱基隆人，葉匡時擔任交通部長時，並不支持基隆的交通政策，且把基隆說的非常落伍。中央社記者王朝鈺攝 111年9月29日

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑提出贈送年輕人5萬台電動機車政見，計畫會由前交通部長葉匡時負責採購案，基隆市長林右昌批評，找葉匡時背書，不但可笑，且嚴重羞辱基隆人。

謝國樑今天與葉匡時拜會國民黨基隆市議會黨團，討論發放年輕人5萬台電動機車政見後，在黨團舉行記者會，謝國樑等人高呼「電動機車計畫，我們一定會實現」。

謝國樑說，電動機車計劃每月將分批交貨，4年目標達到發放5萬台，經費部分則補助每台新台幣3萬元，並爭取中央補助1萬元，以4萬元的預算與廠商比價與溝通生產專案，入主市府後，會請葉匡時組成專家委員會負責採購案。

林右昌在議會受訪說，謝國樑找葉匡時為政見背書，不但可笑，且嚴重羞辱基隆人，葉匡時擔任交通部長時，並不支持基隆的交通政策，且把基隆說的非常落伍，國民黨基隆市議員更在公元2014年8月提案，將葉匡時列為不受基隆歡迎人物，且不分藍綠黨派一致通過，並發文到交通部抗議。

至於為何基隆市議會要將葉匡時列為不受歡迎人物，林右昌表示，是因為當時港務公司將給基隆的開發回饋金，從新台幣14億元大幅降為只剩4億元，葉匡時還不同意給基隆，基隆的落後、退步，與葉匡時與時任立法委員的謝國樑有很大關係，謝國樑已然失職。

林右昌說，謝國樑今天居然還請葉匡時背書交通政見，這不是太可笑，還說一定沒有問題，葉匡時在2014年如何讓基隆變成落後、退步、沒有光榮感的城市，也再次凸顯謝國樑的無能。

林右昌說，謝國樑之前張貼許多廣告，大剌剌寫著Gogoro，就是要用Gogoro品牌騙票，政見一改再改，重點是「當初講Gogoro，就應該給Gogoro」，不要騙年輕人，國民黨市議會團也很可憐，今天好像沒幾名黨籍議員出席會議，這是公然綁架黨團。

林右昌說，這項政見更是不可能執行，現在哪有一台3萬元、4萬元的Gogoro，硬要講成是電動機車，也不只這些錢，要送5萬台，開玩笑全台也沒有這種政策。謝國樑「富公子」大筆一揮要幾十億元，市府的財政自己好不容易縮衣節食撙節下來，不是給謝國樑這樣花費。

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無黨籍基隆市長參選人黃希賢說，謝國樑「謝公子」不僅將完全不重視基隆交通及建設的葉匡時任為基隆市政諮詢委員，更好笑的是將前行政院長江宜樺任為他的「基隆市政諮詢委員會主委」，基隆人都無法忘記，身為基隆人的江宜樺，不但當行政院長時也完全不重視基隆發展，還酸「基隆發霉生鏽就像二流的城市」。

「噁心」，黃希賢怒酸，謝國樑任用這2名曾居中央高官，卻完全鄙視基隆的人當市政諮詢委員，是在羞辱基隆人，並低估基隆人的智慧。（編輯：張銘坤）1110929