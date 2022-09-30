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陳耀祥：周玉蔻節目已遭檢舉123件 照SOP處理

2022/9/30 10:11（9/30 10:24 更新）
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周玉蔻近期節目發言引發關注，NCC表示，周玉蔻節目的檢舉案，到30日下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理。（中央社檔案照片）
周玉蔻近期節目發言引發關注，NCC表示，周玉蔻節目的檢舉案，到30日下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北30日電）媒體人周玉蔻近期節目發言引發關注，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天說，周玉蔻節目的檢舉案，到昨天下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理，每個檢舉案清楚與否，會再請檢舉人補充說明。

周玉蔻近日言行引發各界關注，媒體關注相關檢舉案的件數有多少，陳耀祥今天在立法院受訪時表示，到昨天下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理。

陳耀祥也說，因為每個檢舉案內容清楚與否，會再請檢舉人補充說明，所以每案處理起來時間不一，案子的處理過程中，民眾陳情若不清楚，都會再請補件或說明。

媒體追問，為何拖這麼久才開罰，陳耀祥說，沒有拖這麼久的問題，有時是補件的問題，但的確會有快慢不一的問題。

此外，針對小三通復航議題，陸委會主委邱太三在立法院受訪表示，整體疫情與各項情勢發展，都一直在檢討當中。

至於對岸是否已準備好了，邱太三說，會透過管道溝通、了解，大家都知道兩邊的防疫措施不同，需要雙方在防疫措施上的了解與信賴，是重要關鍵，各項國際與政治的情勢，也會是注意的事項。（編輯：蘇龍麒）1110930

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