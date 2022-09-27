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周玉蔻言論惹議 民視取消「辣新聞」新聞台聯播

2022/9/27 19:45
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（中央社記者葉冠吟台北27日）媒體人周玉蔻日前在節目爆料蔣萬安父親過往緋聞引發爭議，NCC亦收到民眾檢舉。民視表示，即日起取消「辣新聞152」在民視新聞台聯播，但仍維持在民視台灣台（152頻道）播出。

周玉蔻日前在電視節目中指稱，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟。張淑娟不滿周玉蔻指稱她涉及緋聞，昨日到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，周玉蔻在之前先趕到現場鞠躬道歉。

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國家通訊傳播委員會（NCC）表示，截至今天上午共收到32件民眾申訴案，多數是反應「辣新聞」節目內容不實或不公，及對主持人風格不滿等，後續依相關作業流程處理。

針對此事，民視表示，今天下午內部召開常務董事會，決議基於「辣新聞」節目引起各方爭議，為避免爭議擴大，即日起取消「辣新聞」節目在民視新聞台（53頻道）的聯播，但仍維持在民視台灣台（152頻道）播出，時段不變。（編輯：屈享平）1110927

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