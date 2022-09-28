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周玉蔻委任律師 控告柯文哲、蔣萬安涉妨害名譽

2022/9/28 13:17（9/28 13:23 更新）
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媒體人周玉蔻（鞠躬者）原訂28日赴台北地檢署按鈴，控告台北巿長柯文哲及國民黨台北巿長參選蔣萬安涉妨害名譽，但臨時改由律師遞狀。圖為周玉蔻26日上午在北檢外，向遭影射的張淑娟小姐鞠躬道歉。（中央社檔案照片）
媒體人周玉蔻（鞠躬者）原訂28日赴台北地檢署按鈴，控告台北巿長柯文哲及國民黨台北巿長參選蔣萬安涉妨害名譽，但臨時改由律師遞狀。圖為周玉蔻26日上午在北檢外，向遭影射的張淑娟小姐鞠躬道歉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北28日電）媒體人周玉蔻原訂今天赴台北地檢署按鈴，控告台北巿長柯文哲及國民黨台北巿長參選蔣萬安涉妨害名譽，但臨時改由律師遞狀。民眾黨張凱鈞等待周女提告欲當面回應，因此撲空。

周玉蔻昨天發布採訪通知表示，針對近日柯文哲、蔣萬安栽贓及抹黑、抹黃言論，她將在今天上午10時赴台北地檢署提告妨害名譽。另外，她將控訴民進黨縱容黨內立委放話，令她成為藍白聯手擊殺的沙包。

不過，周玉蔻今天上午卻臨時決定不現身，改由律師遞狀。台北地檢署已收案。

另一方面，民眾黨成員張凱鈞等人率眾在北檢門前，欲等周女現身說明提告內容後，可當面回應周女，但臨時得知周女不來。張凱鈞向在場媒體表示，就他所知的柯文哲是個很正直的人，應該不是周女所稱柯文哲曾向她調情。（編輯：李亨山）1110928

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