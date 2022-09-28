黃珊珊：市民厭惡藍綠互潑髒水 對選舉反效果

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（中央社記者劉建邦台北28日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天指出，民調是參考，近期因許多事件紛擾，讓台北市民厭惡藍綠互潑髒水行為，這對選舉而言是反效果，市民想知道的是參選人能替台北做什麼事。

黃珊珊上午召開「前瞻教育」政見發表會，會後接受媒體聯訪被問及有民調顯示目前支持度提升。黃珊珊對此表示，民調都是參考，因最近相關事件紛擾，讓台北市民厭惡藍綠互潑髒水行為，對整個選舉而言，這樣方式是反效果。

她指出，最重要的是參選人若當選台北市長能替台北市做什麼，難道是互潑髒水？民調起伏很正常，但還是要回歸戰戰兢兢、了解市民的需求，而不是每天只顧聲量，壞的聲量不要也罷。

媒體詢問，最近媒體人周玉蔻引發事件是否會導致可能被邊緣化狀況。對此，黃珊珊表示，這樣聲量不要比較好，周玉蔻後續事件已不值得回應，社會道德標準是有一條線，當時周玉蔻就踩著這一條線，現在不要做賊喊抓賊。

社子島自救會赴內政部陳情，要求剔除區段徵收範圍。媒體提問，陳情團體認為北市府規劃社子島區段徵收是錯誤，黃珊珊若要延續市府目前政策可能會與開發商同陣線。

黃珊珊對此回應，她對社子島開發案的立場清楚，因社子島禁建50年，若不往前走就是持續延遲，她不認識開發商，認識是促進會，她所做的一切可受公評。

針對社子島開發案，她說，因兩邊各有立場，所以這就是公共議題，但應先兼顧多數權益，且少數意見也會被聽見，但還是不能以少數影響多數利益。（編輯：戴光育）1110928