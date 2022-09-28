周玉蔻哭訴遭惡意影射 陳時中籲參選人注意口德

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）媒體人周玉蔻爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親過往緋聞惹議，她哭訴遭惡意影射與民進黨台北市長參選人陳時中有男女關係。陳時中今天呼籲，有些參選人要注意口德。

陳時中今天上午到新北市汐止區橫科市場掃街，會前接受媒體聯訪。媒體詢問，「民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up」YouTube頻道昨天上傳周玉蔻錄製節目的片段，周玉蔻在影片中哭訴被惡意影射與陳時中有男女關係。

對此，陳時中呼籲，大家不要轉移選戰焦點，有些參選人要注意口德，因為口德也代表品德。

被追問誰要注意口德時，陳時中表示，「影射什麼小倆口等等，這些都是沒有口德的事情。」

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前被問及周玉蔻相關事件時表示，民眾很厭倦陳時中與周玉蔻一搭一唱，並形容倆人是「小倆口」及「談情說愛」。

周玉蔻昨天揚言將控告台北市長柯文哲、蔣萬安等人，今天改由律師遞狀。陳時中說，透過法律將此事釐清也是好事。

媒體提問，是否會希望周玉蔻事件到此為止。對此，陳時中指出，當然希望與選舉無關的事情盡早落幕，回歸市政主軸。

陪同拜票的民進黨立委高嘉瑜在會後接受媒體聯訪表示，每個人都是獨立個體，相信民眾都很理性，可以分辨出此事非民進黨可以控制的，也不是民進黨想看到的；團隊現在就是做好該做的事，用行動讓民眾感受到民進黨希望為民服務的精神。

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媒體詢問，國民黨台北市議員徐巧芯在北市信義區街頭設置寫著「投給陳時中就是支持周玉蔻」及「喜歡周玉蔻就投給陳時中」的電子看板，是否會對選情造成影響。

高嘉瑜回答，離投票日還有一段時間，相信競選過程中的風波會過去，最後將用政見及勤走基層說服選民支持，看板也許會對少部分民眾產生效果，但民眾更在乎市長參選人能為台北市做什麼，台北未來才是民眾想看到的，貼標籤只是一時情緒性作法，民眾還是會回歸理性。（編輯：戴光育）1110928