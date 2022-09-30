傳國軍向美買停產舊引擎 陸勤部：洽原廠重啟產線

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）菱傳媒報導，國防部明年編列新台幣72多億元向美採購M60A3戰車引擎，但原廠已停產，台灣恐買到二手品。陸勤部今天表示，將洽原廠「重啟生產線」議價執行，確保新品品質無虞。

陸軍後勤指揮部發布新聞稿指出，因應M60A3戰車服役已近30年，動力系統可靠度逐年下降，且該型引擎美方已停產及無庫儲新品，故軍方規畫採購全新戰車引擎，有效維持戰車妥善，確保戰力不墜。

陸軍後勤指揮部表示，全案規劃在112至117年洽原廠重啟生產線議價執行，並明訂赴美履約督導機制，確保新品品質無虞，全案採購均按「政府採購法」依法辦購。

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菱傳媒報導引述一位裝甲保修高階軍官指出，美國原廠早已停產該款戰車引擎，重開生產線或舊品翻修都是可觀支出，若改由軍備局向美方購入升級套件自行翻修，不僅可大幅增加引擎馬力，經費還可壓至24億元以下，等同節省2/3預算，質疑陸軍捨此不為相當詭異。

菱傳媒指出，陸軍擬向美採購的M60A3戰車引擎是「AVDS-1790-2C引擎」，國軍1990年開始自行生產450輛CM11戰車，以及目前已封存約100輛的CM12戰車，也都使用同款引擎，這些封存引摯使用時數低、狀況尚佳，台灣若選擇自行翻新，總金額僅需24億元，和現在規劃的72.45億元預算，相差48億多元。（編輯：蘇龍麒）1110930