張善政研究案爭議 農委會：還未收到書面說明

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國民黨桃園市長參選人張善政（圖）的農委會研究案引發爭議，農委會要求書面說明，30日是最後期限。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案引發爭議，農委會要求書面說明，今天是最後期限。農委會說，截至上午仍未收到張善政的書面說明，宏碁公司則行文希望延期。

張善政任職宏碁期間主持的行政院農業委員會研究計畫，日前遭媒體爆料指涉及抄襲，農委會經過比對，認定有21篇子報告有程度不同重複情形，其中6篇重複度高，因此行文宏碁公司、張善政9月30日前提書面說明。

書面說明今天是最後期限，農委會副主委陳駿季接受媒體聯訪指出，截至上午為止，宏碁公司及張善政並沒有對當初農委會檢視比對結果提出書面說明。

不過，陳駿季說，宏碁公司上週行文農委會，希望可以將書面說明期限延至10月20日，主因宏碁公司認為研究計畫已超過10年、研究團隊人事更迭，現在沒辦法即時檢視所有資料，因此上週也來文希望檢閱相關資料，農委會也都有同意。

陳駿季說，張善政的研究團隊並沒有提出書面說明，但上週有收到張善政競選辦公室來文，農委會不是非常了解競選辦公室跟張善政本身的關聯，因為農委會是針對計畫主持人張善政要求書面說明。

陳駿季也提到，根據合約，宏碁公司及計畫主持人張善政都跟這合約是有關的，因此農委會提出來的疑義都分別要求宏碁公司及張善政提出書面說明，因為有好的書面說明，有利於後續的程序進行。

另有媒體提問，針對農委會主委陳吉仲近期多項研究計畫被國民黨質疑涉嫌侵權抄襲，農委會後續是否啟動調查。

陳駿季表示，目前不會去調查，如果有具體事證「有一定流程」會去處理，他也強調，比對結果的重複不代表一定是抄襲，任何文章都可以參考其他文獻，只是一定要遵守相關規定，有關陳吉仲相關的研究報告初步比對，陳吉仲本人已經做回應，外界可以參考。（編輯：管中維）1110930