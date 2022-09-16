農委會稱研究案6篇重複度高 張善政競辦：會配合說明

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中國國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會16日說，有6篇重複度高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園16日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會今天說，有6篇重複度高。張善政競辦說，態度坦然，針對農委會主張，會配合必要的釐清與說明。

農委會今天召開記者會時說，比對21篇報告有程度不同重複情形，其中6篇重複度高。農委會主任委員陳吉仲稍早說，民國96年到98年報告已公開，盤點抄襲疑慮將告一段落，會請當事人、機關提供意見。

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針對農委會記者會，張善政競選辦公室發言人何元楷表示，競辦尚未收到正式書面說明，待收到後會更清楚農委會的主張，「無論如何，我們坦蕩、坦然，針對農委會的主張，會以前計畫主持人的角度，配合必要的釐清與說明」。

何元楷指出，張善政早已離開宏碁十多年，相關完整資料僅農委會手中有，不過，張善政仍會盡可能就自己手邊的有限資料協助說明。（編輯：方沛清）1110916