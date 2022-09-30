台灣弔唁團出席安倍晉三國葬 岸信夫推特上傳合照

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本政府27日為已故前首相安倍晉三舉辦的國葬順利完成。安倍的胞弟、首相輔佐官岸信夫昨天在推特發文感謝出席國葬人士，還特別上傳與台灣弔唁團3人的合照。

台灣日本交流協會會長蘇嘉全、前立法院院長王金平、駐日代表謝長廷受總統蔡英文指派，代表台灣出席日本政府在東京日本武道館舉行的安倍國葬儀式。

岸信夫在推特（twitter）上發文寫著：「28日與這次出席國葬的台灣的蘇嘉全先生、王金平先生、駐日代表謝長廷會面。此外，27日也與前總統李登輝的次女李安妮會面了。」

岸信夫特別上傳他與台灣弔唁團3人的合照。從場景看來，地點是他在眾議院議員會館事務所（辦公室）。

27日當天，中央社記者在國葬會場採訪時注意到在國葬儀式開始前，日本外相林芳正經過台灣弔唁團前，特別彎腰行禮打招呼。

有關台灣弔唁團在國葬會場上台獻花前被以「台灣」唱名一事，連日受到日媒關注。昨天出刊的雜誌「週刊文春」最新一期刊物報導，在安倍的選區、家鄉山口縣選舉競爭激烈，原因在於林芳正。林芳正是安倍的「最大政敵」，阻斷了27日台灣弔唁團與日本首相岸田文雄在迎賓館寒暄的機會。

這次約有700人從海外來日本出席安倍晉三國葬，岸田與30多國領袖級人物舉行個別會談，進行「弔唁外交」，不過，與安倍交情深的重要人士卻被排除。

週刊文春取得首相官邸（行政中心）和外務省共有的內部資料，記載有關來自台灣出席國葬人士的招待方式，特別註記是「秘」（秘密），內容是有關國葬後，岸田在迎賓館與出席國葬的各國人士寒暄事宜。

這份資料顯示，有關國會議長在迎賓館招待的對象，僅限現任的國會議長，因此不招待台灣（前立法院院長蘇嘉全）。週刊文春指出，這幾個字一旁特別用紅色頓號點出。

日本外務省相關人士私下對週刊文春說，外務省這次在迎賓館僅招待現任或卸任領袖級人士以及現任國會議長或部長級人士。因此，來自台灣的前立法院長沒機會與岸田寒暄。

報導說，安倍生前曾說「台灣有事就是日本有事」等，與台灣建立了友好關係。台灣甚至還建銅像讚揚安倍的功績。在國葬場合，台灣弔唁團之所以沒能在迎賓館與岸田寒暄是因為林芳正對外務省內部下指示「要顧慮中國」。

上述外務省相關人士對週刊文春表示，中國方面對於台灣出席安倍國葬會被當成準國家對待一事，可說是繃緊神經。林芳正被視為親中派，外務省官僚要如何制訂規則，名正言順不邀請台灣弔唁團與岸田寒暄，可說是絞盡腦汁。

報導說，外務省否認林芳正下指示一事。日本前外交官美根慶樹表示，台灣有2000多萬人口，代表台灣的弔唁團分量很重，排除台灣，在外交上是不好的。即便中國有其主張，但日本外務省以「弔唁的情況應與政治問題區分」說法交代即可。

週刊文春報導最後指出，安倍的（選舉）地盤是山口四區，親林芳正的樁腳已開始在撕安倍的海報。山口縣下一次眾議院選舉時，選區將減少一個，山口四區可能被併入林芳正出馬參選機率高的新山口三區，因此林芳正的樁腳想早日貼上林芳正的海報。（編輯：林憬屏）1110930

日本政府27日為已故前首相安倍晉三舉辦國葬儀式，安倍夫人安倍昭惠上台獻花。她7月表示不會在安倍故鄉山口縣代亡夫出征參選眾議員。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月30日

日本已故前首相安倍晉三國葬儀式27日舉行，安倍胞弟、首相輔佐官岸信夫（坐輪椅者）與家人獻花。27、28日他與從台灣前來弔唁的4人見面。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月30日