駐日處賀國慶 謝長廷籲台日應在防衛上具體合作

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駐日代表處5日在東京舉辦國慶酒會，駐日代表謝長廷致詞時表示，台灣一旦被中國武力統一，美日都危險。他呼籲台日在相互防衛上應具體合作。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）駐日代表處今天在東京舉辦國慶酒會，駐日代表謝長廷致詞時表示，台灣一旦被中國武力統一，美日都危險。他呼籲台日在相互防衛上應具體合作。

駐日代表處今天在東京知名的大倉酒店舉行慶祝中華民國（台灣）111年國慶晚會，主題為「百年友好，命運與共」，由謝長廷主持。會場特別布置台灣藍鵲意象冰雕，藉台灣藍鵲合作禦敵守巢的特性，呼應今年國慶籌備委員會所揭示的「守土衛國、你我同行」主題。

日本台灣交流協會會長大橋光夫、日華議員懇談會會長暨眾議員古屋圭司、參議院前議長山東昭子等約160多位國會議員出席。岩手、茨城、櫪木縣等多位地方首長出席。此外，台灣的邦交國教廷、巴拉圭、海地、馬紹爾群島以及與台灣理念相近國家的駐日使節，日本媒體、各界重要人士、旅日僑胞等逾1000人出席。

謝長廷致詞時表示，今年是中華民國建國111年，但1949年中華民國政府撤退到台灣、中華人民共和國在中國大陸成立後，各自在不同的憲法秩序下發展。台灣絕不屬於中華人民共和國，中華人民共和國也未統治過台灣。

謝長廷說：「台灣在政治民主化與社會進步上也有很大的發展，成為每一位國民得以幸福生活的自由民主國家，這是我們的驕傲。台灣人民最希望的是維持現狀，蔡英文總統的基本政策也是守護台灣海峽的現狀。」

他指出，近年來共軍船艦和戰機侵入台灣周遭，試圖改變長年來台灣海峽中線的現狀，今年8月更以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，實施大規模軍演，是破壞和平與國際規範的行為。

他強調，和平才是國際社會的核心利益，以武力片面變更現狀是挑戰國際社會的行為，絕對無法容許。

他還提出警語說，台灣堅決抵抗中國的壓力，不單只是為台灣人民的尊嚴與自由，也是為亞洲印度太平洋的穩定與和平，台灣一旦被中國武力統一，勢將危及日本沖繩、美國關島，也會中斷全球半導體供應鏈，對世界經濟造成巨大傷害。而台灣政府與人民有守護台灣民主的決心，但軍事大國變更現狀的問題非一國能獨力解決，因此理念相同的國家必須合作。

他指出，今年8月共軍實施演習時向日本專屬經濟區發射飛彈，讓大家認清「台灣有事就是日本有事」並非只是一種概念，而是已經發生的事實。對中共而言，美軍基地所在的日本是當事人，並非是第3者。

他說，台日是命運共同體，應更加團結，並發揮向來在災害發生時互助的精神，也能在相互防衛上強化具體的合作。台日美等國若能團結建立鞏固的關係，勢必能提高對軍事擴張者野心的嚇阻力，確實守護台海及區域的和平穩定。

日本台灣交流協會會長大橋光夫、東亞經紀人會議日本委員會委員長飯島彰己、全日本台灣連合會會長趙中正等人應邀上台致詞。

自民黨政調會長萩生田光一應邀致詞時，首先感謝台灣全國對日本前首相安倍晉三的辭世表達追悼。此外，與他選區東京的八王子市締結姊妹城市的高雄市還有人打造安倍等身大的銅像，他也很想見見。

萩生田說：「安倍生前為日台友好關係付出努力，我們要繼承其遺志，隨著新時代的到來，承擔未來。」

明天將從東京出發前往台灣參加國慶活動的古屋致詞時表示，8月22日他與日華懇事務局長、同樣是眾議員的木原稔訪台，與蔡總統等台灣政要會談時得知台灣對於中國武力犯台的危機感很強。現在歐美等很多國家的政要訪台，正因台海局勢緊張。

他說，即將訪台參加國慶活動的國會議員約20名，計劃前往立法院長游錫堃的故鄉宜蘭視察，從宜蘭遙望日本沖繩的與那國島。宜蘭距離與那國島約111公里，今年適逢慶祝中華民國（台灣）國慶111年，他感覺很有緣。

他還說，安倍生前明確告訴大家「台灣有事就是日本有事」，今後大家應好好體會其中的意涵。

謝長廷除了在致詞時言及台灣今年舉辦多項台日百年情誼的活動，包括成功高中百年校慶、百年前興建台南自來水道的濱野彌四郎、嘉南大圳的八田與一、屏東二峰圳的鳥居信平、以及推動台灣糖業現代化的山本悌二郎等。

為感謝新潟縣佐渡市長渡邊龍五及旅日舞蹈家若林素子（張素貞）今年協助促成原本置於佐渡市內公園、由台灣知名雕塑家黃土水所製作的山本悌二郎銅像重返高雄，謝長廷今天特別頒發感謝狀。

酒會結束後，謝長廷被中央社記者問及目前許多人擔心「台灣有事」，日本首相岸田文雄今天在國會備詢時也被問及台灣局勢。

謝長廷表示，現在北韓、中國、俄羅斯都有核武器，而且都好像失去理性，民主國家不要變成少數，不團結的話，情況將更糟糕。他認為，當年如果烏克蘭可以早一點加入北大西洋公約組織或歐盟，俄羅斯不敢侵略烏克蘭。所以，這個錯誤，民主國家應反省，同樣的錯誤勿發生在台灣身上。（編輯：林憬屏）1111005

駐日代表謝長廷5日晚間在國慶酒會上致詞時表示，台日是命運共同體，應更加團結，並發揮向來在災害發生時互助的精神，也能在相互防衛上強化具體的合作。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

日本執政黨自民黨政調會長萩生田光一應邀出席中華民國111年國慶酒會。他致詞表示，前首相安倍晉三生前為日台友好關係付出努力，大家要繼承其遺志。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

駐日代表處5日在東京舉辦國慶酒會。日華議員懇談會會長古屋圭司應邀致詞時表示，將率約20名國會議員訪台參加國慶活動。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

駐日代表處5日在東京舉辦國慶酒會，日本青森縣弘前市贈送印有慶祝中華民國國慶的蘋果。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

駐日代表謝長廷5日在東京主持國慶晚會，有約160名國會議員、多縣市首長、台僑、友台的國家駐日使節等共逾1000人出席，場面簡單隆重。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

駐日代表謝長廷5日在東京主持國慶晚會，台灣邦交國教廷、巴拉圭等以及友台駐日使節、台僑、日本各界人士共逾1000人出席。圖為奧地利大使館商務參事官羅克施密特（Ingomar Lochschmidt，左）與謝長廷合影。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日

駐日代表處5日在東京舉行國慶晚會，主題為「百年友好，命運與共」。會場布置台灣藍鵲冰雕，藉以凸顯合作禦敵守巢的特性，具「守土衛國、你我同行」意涵。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月5日