日本國會悼念安倍 前首相野田將發表追悼演說

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本正召開臨時國會，並預定在國會實施追悼前首相安倍晉三的演說。執政黨自由民主黨洽詢前首相、最大在野黨立憲民主黨最高顧問野田佳彥發表追悼演說的意願後，獲野田允諾。

日本朝日新聞報導，自民黨的國會對策委員長高木毅與立憲民主黨的國會對策委員長安住淳今天舉行會談，高木提出請託，希望前首相野田佳彥能在國會發表追悼安倍演說。

高木表示，安倍遺族的意向及自民黨全體意見認為，因為野田體會過身為首相的重大壓力與孤獨，由野田在國會進行追悼安倍演說是適合的人選。

自民黨及立憲黨的國會對策委員長協商後，立憲黨黨魁泉健太與幹事長（秘書長）岡田克也、國會對策委員長安住淳進行協商，確認野田的意向後，決定答應自民黨的請託。

野田說：「如果是來自黨的請求和委託的話，我願意鄭重接受。」

有關答應自民黨的理由，泉健太表示，安倍遺族的意向具有特別的重要意義，而且也確認了是基於自民黨全體意見的請託。

日媒報導，國會追悼安倍演說最快本月內實施，眾議院議院營運委員會將正式做出決定。

日本政府9月27日在東京的日本武道館舉行安倍國葬（國葬禮）時，野田出席並上台獻花。在國葬前，有部分人士要求野田不要出席，但野田說：「身為前首相的自己不出席前首相的葬禮的話，是偏離自己的人生觀。」（編輯：高照芬）1111007