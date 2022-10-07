日本山口縣將舉辦安倍縣民葬 謝長廷等組團出席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本已故首相安倍晉三的家鄉山口縣預定於15日舉辦追悼安倍的縣民葬，安倍的夫人安倍昭惠將代表遺族致詞。台灣包括駐日代表謝長廷在內共約100人將出席。

山口縣將於10月15日下午2時（台灣時間下午1時）起在該縣下關市的縣國際綜合中心「海峽Messe下關」舉辦紀念安倍的縣民葬。這是由山口縣、山口縣議會、執政黨自民黨縣連（地方黨部）等7個團體組成治喪委員會，由該委員會與安倍家、後援會主辦，山口縣知事村岡嗣政擔任治喪委員會主任。

目前預定出席人數大約2000人，包括現任國會議員及前國會議員共約110人出席，其中，自民黨最大派閥安倍派約有80名國會議員出席。台灣特別組團出席，人數約100人。據悉，也將有來自美國、韓國的人士出席。日本首相岸田文雄不出席。

山口縣今天公布縣民葬的流程表示，葬禮於下午2時開始，先是安倍的骨灰進場，出席人士默哀，然後播放安倍生前事蹟的影片。

治喪委員會主任村岡、山口縣議會議長柳居俊學、眾議院議長細田博之、友人代表後援會會長伊藤昭男將發表弔詞。安倍的夫人安倍昭惠將致詞。

這場縣民葬的總經費約6300萬日圓（約新台幣1400萬元），半數由山口縣負擔，其餘由自民黨縣連及市長會、町村會等5個團體負擔。

縣民葬的主會場「海峽Messe下關」於當天下午4時起至6時左右，將開放民眾獻花。此外，山口縣的7處也設獻花會場，從上午10時至下午4時之間開放民眾獻花。（編輯：高照芬）1111007