台灣安倍晉三之友會成立 盼台日互動合作更密切

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由前外交部長陳唐山擔任會長的「台灣安倍晉三之友會」11日成立，會中擺有安倍晉三舉著「台灣加油」的照片。（圖取自facebook.com/tangshan.chen）

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（中央社記者陳俊華台北11日電）「台灣安倍晉三之友會」今天成立，會長陳唐山說，盼台日有更密切互動、合作，並將提供獎學金給有興趣來台的日本人；日本駐台代表泉裕泰說，台日共享自由民主人權，今後必將更緊密合作。

日本前首相安倍晉三的國葬在9月27日順利落幕後，在台灣為繼承安倍遺志，推動深化台日關係、促進台海安全、區域和平發展的民間團體組成「台灣安倍晉三之友會」，由前外交部長陳唐山擔任會長、企業家黃文局為發起人代表。

「台灣安倍晉三之友會」晚間在圓山大飯店舉辦成立大會，邀請台日關係協會會長蘇嘉全、日本駐台代表泉裕泰、前聯電董事長曹興誠、日本李登輝之友會理事梅原客諺，以及民進黨台北市長參選人陳時中等人出席。

陳唐山致詞時表示，安倍被台灣人崇拜、喜愛，一定有其道理，安倍之友會與日本的李登輝之友會間，盼有密切互動、合作，讓更多日本人了解台灣。未來將成立獎學金，提供有興趣來台留學的日本人一些幫助；當日本政治家來台時，也會招待他們、交換意見。

蘇嘉全說，安倍往生造成台灣非常大的損失，但不管是政界、民間，都希望台日關係能更加密切，未來在泉裕泰努力下，一定會跨越台日過去50年牢不可破的關係，建構另一個未來。

泉裕泰表示，今年是日台交流協會設立50週年，也迎來「台灣安倍晉三之友會」成立，期盼未來能更蓬勃發展；在瞬息萬變的國際情勢中，台日是共享自由、民主、人權等普世價值的好夥伴，今後必將緊密合作，加深彼此友好、交流。

陳時中指出，安倍屢次為台灣發聲，彰顯台灣在印太的重要位子，世界理念相近的國家都體認到台灣重要性；在安倍的協助下，很感謝日本政府贈送台灣420萬劑疫苗，對台灣防疫有很大貢獻，永遠緬懷安倍。

曹興誠說，台日有共同價值、理想，要聯手對抗中共威脅，台灣是獨立國家，沒有任何一天是中共的屬地，1996年總統直選後，台灣人成為真正的公民，不畏強權，也必須團結，希望未來台日關係更緊密發展。

安倍之友會透過新聞稿指出，將運用台灣各界捐款在日本刊登悼念安倍的廣告剩餘款項，提供至少20名日本有志青年來台灣留學，2023年度每人上限100萬元日幣的獎助學金，希望培養出新一代的「知台派」。（編輯：林興盟）1111011