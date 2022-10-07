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台灣安倍晉三之友會 11日在圓山飯店成立

2022/10/7 17:35
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（中央社記者溫貴香台北7日電）「台灣安倍晉三之友會」將於10月11日於圓山大飯店舉辦成立大會，安倍之友會指出，為繼承日本前首相安倍晉三遺志，推動深化台日關係、促進台海安全、區域和平發展，因此推動成立此一民間團體，未來將提供建言，發揮影響力。

台灣安倍晉三之友會（簡稱安倍之友會）發布新聞稿表示，成立大會由會長陳唐山、發起人黃文局代表，邀請包括台日關係協會會長蘇嘉全、聯電創辦人曹興誠、李登輝基金會董事長李安妮、知名節目主持人廖筱君等人與會。

包括日華議員懇談會會長古屋圭司、日本李登輝之友會會長渡邊利夫、前防衛大臣久間章生等多位日本政要也將賀電。

此外，台灣安倍之友會指出，將運用數月前來自台灣各界在日本登廣告悼念安倍的剩餘款項，提供20名以上日本青年來台灣留學獎助學金，每人上限1年100萬日幣（約新台幣22萬元），希望能夠培養出新一代的「知台派」。目前已經在最終審查階段，將於近期內公布合格者名單。

安倍之友會表示，今後將展開全方位台日交流，將不定期舉辦研討會、演講，透過社群媒體發聲，向政府和社會建言，積極發揮影響力。（編輯：翟思嘉）1111007

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