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日警烏龍 安倍國葬維安警一度弄丟4把實彈警槍

2022/10/1 18:11
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本警視廳今天表示，負責前首相安倍晉三「國葬」維安任務的警察，一度搞丟4把裝填實彈的警用手槍。警視廳認為發生這樣的事情「極為不適當」，並對此致歉。

日本放送協會（NHK）報導，警視廳表示，全國各地警力為支援安倍國葬維安任務前往東京都，結束任務後把警槍放進保管櫃。

出問題的保管櫃本來存放7把警用手槍，之後一名警視廳40多歲男性警部補（日本警銜）將其中3把警槍移到手提箱內，另外4把警槍就這樣跟著保管櫃在9月30日歸還給出租業者。

警方後來在手提箱中發現警槍數目不符，趕緊在當天晚上聯絡業者找回這4把警槍。4把警槍都已裝填實彈，警方認定並沒有被擊發過的痕跡。

警視廳認為警槍管理及對保管櫃的檢查都不夠完善，表示將會努力防止類似情況再度發生。

警視廳警備一課課長高山祐輔說，這是極為不適當的事態，對於讓全體國民感到不安感到十分抱歉。

朝日電視台報導，保管櫃當時被暫時設置在東京都府中市的警察大學校，用來存放從地方前往東京支援警力的手槍與實彈。

這個保管櫃在租用期滿後，9月30日下午4時歸還給出租業者。完成任務的警察發現槍枝不見，約3小時後，在出租業者載運回埼玉縣設施內的保管櫃中發現警槍。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111001

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