補助地震屋損遭疑撒幣 內政部：少一點政治操作

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（中央社記者陳俊華台北30日電）台東強震中央放寬屋損補助，透天厝及農舍補助新台幣50萬元，遭疑大撒幣。內政部今天說，這符合民眾復原及修繕的需求，補助足夠加速恢復家園，請地方政府協助從寬認定，少一點政治操作。

媒體報導「內政部地震補助，首納透天厝及農舍，被質疑大撒幣」。內政部透過新聞稿指出，918地震造成東台灣多處建築物毀損，考量花東受災地區大多位在非都市土地，且多數為單棟透天住宅，如因地震且經建築物安全評估後，被張貼紅、黃單，同時有確實居住事實者，政府應主動從寬認定予以協助補助。

內政部說，這次建築師公會及土木技師公會等民間團體，也將協助緊急評估、耐震評估及補強一併辦理，提供一條龍服務，讓受災民眾儘速回復正常生活。

內政部表示，截至9月29日止，共有紅單73件（花蓮46件、台東27件）及黃單61件（花蓮51件、台東10件）。這次將透天厝納入建物補強補助對象，並以紅黃單受災住宅為主。

內政部指出，對於無保存登記，但能證明有實際居住使用的建物，採放寬認定，每件可補助50萬元，以符合民眾就地震受損的結構、基礎進行復原及修繕的需求，讓房屋儘早完成修復及回歸居住使用。

內政部說，內政部次長花敬群昨天率營建署實際到花東勘災，並向民眾說明房屋受損租金補貼、重建、重購或修繕貸款，及耐震評估補強補助等各項協助措施，後續補助的發放也將採從寬認定。

內政部強調，現勘時已與民眾及地方鄉鎮長說明，他們都表達感謝政府協助，且補助足夠讓民眾加速恢復家園。

內政部表示，未來也請地方政府協助從寬認定，並期盼地方政府能齊心投入災後復原工作，少一點政治操作，才可讓花蓮、台東能早日完成重建。（編輯：蘇志宗）1110930