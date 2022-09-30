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首頁 / 政治

綠促侯友宜說明博士學歷爭議 侯辦：一切符合規定

2022/9/30 15:29
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（中央社記者范正祥、劉冠廷、黃旭昇台北30日電）新北市長侯友宜的博士學歷遭質疑，引發議論。民進黨立委羅致政今天呼籲侯友宜必須說清楚，講明白，不能一句話只說一切都符合規定。他也批評，侯友宜團隊將非常簡單問題，搞得非常複雜。

侯友宜競選辦公室下午表示，侯友宜博士學位及論文一切符合規定，有關審查經過和論文內容，無法代學校（中央警察大學）回答。

台灣教授協會、羅致政及民進黨立委賴品妤今天於立法院中興大樓共同召開記者會，質疑侯友宜如何沒讀碩士就直攻博士，以及擔任警察期間如何完成繁重博士學業。

記者會主持人台灣教授協會副會長陳俐甫表示，為什麼侯友宜當年就可以，而且還是帶職進修，這樣的機會，恐怕幾乎是要和被雷打到的機率相同才有可能，很少警察可以這樣；而侯友宜能夠比同期同學升遷之路快，是不是也是因為多了這個博士學歷。

羅致政指出，侯友宜博士學歷爭議涉及幾個層次的問題，包括入學資格，當時侯友宜是用什麼樣的巧門，能夠進到博士班，就算有相關特殊資格的入學規定，也不見得侯友宜就具備條件符合規定，如侯友宜有沒有相關著作、相關發表等。

他指出，其次，侯友宜進修博士班期間，當時身兼警政要員、要務，而且是在不請假的情況下，如何還可以修課，並且能夠寫完博士論文。還有博士論文本身內容的問題，包括侯友宜論文內容相關資料有沒有涉及學術倫理和經過機關同意。

羅致政和賴品妤呼籲，侯友宜應對其博士學歷爭議，說清楚、講明白。

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此外，有關新北市長侯友宜的博士學位一事，侯辦公布來自警大公關室的聲明，指侯友宜博士資格符合規定，但警大卻發出新聞稿強調未正式發布任何聲明。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，陳檡文身為警大校長，有一定的社會、學術地位，卻抹煞、欺壓公關室的同事，否認公關室的對外聲明。

曾銘宗表示，陳檡文竟然參與民進黨的選戰策略，擔任打手，是東廠再現，讓警大變成東廠；國民黨團會正式行文警大，調閱公關室簽上去的聲明，希望不要銷毀相關證據，後續也會追究陳檡文的相關法律責任。（編輯：林興盟）1110930

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