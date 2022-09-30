立院三讀警械使用條例 徐國勇：符合實務所需

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（中央社記者陳俊華台北30日電）立法院會今天三讀修正通過警械使用條例。內政部長徐國勇說，員警遇危及生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需；使用警械賠償適用國家賠償法，強化對員警權益保障。

內政部透過新聞稿指出，徐國勇對立法院全體立委及朝野黨團表達感謝之意。徐國勇表示，這次修法放寬員警執勤時，如遇緊急狀況，可彈性運用警械以外的物品；遇到危及生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需。

徐國勇說，增設「警械使用調查小組」，藉由公正客觀專家學者協助調查用槍爭議案件；當員警使用警械導致可能須賠償民眾權益的話，可適用國家賠償機制，讓員警不會因為用槍而需直接面對訴訟，強化對員警權益的保障。

內政部指出，警械條例從91年修正公布以來，已超過20年，考量近年來社會環境變化幅度大，警察執法時常有面對當事人持械抗拒的危機，使用警械後又常須面臨司法訴訟。因此，警政署105年開始研議，對於警械使用不合時宜之處，進行全盤檢討修正。

內政部說，除參考委託研究案的結論，召開多次研修會議，並舉行公聽會與民間溝通，歷經行政院3度法規審查會議，現由立法院三讀修正通過。

內政部指出，這次修法4大重點包括，第一、增加警械使用彈性，明定警察為達成任務，於緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，彈性靈活運用，以符合勤務現場實際需要。

第二、為釐清警察使用警械的妥適性及適法性，增設「警械使用調查小組」，由內政部遴聘鑑識、法律、彈道、射擊、心理、精神醫學、行為科學等領域，或人權團體、警政團體、律師等專家學者或社會公正人士及第一線警察人員組成，調查警察人員使用警械致人死亡或重傷的爭議案件，以協助釐清真相，保障當事人權益。

第三、使用警械賠償適用國家賠償法，由於員警執勤場所充滿危險，使用警械也容易面臨司法訴訟，對維護社會治安及員警士氣造成影響，加上現行員警執行職務所生損害賠償及損失補償採定額制，未能完全填補被害人所受損害或損失。

內政部說，因此，這次修法針對警察違反警械使用規定侵害民眾權益的賠償，適用國家賠償機制，不僅讓用槍員警免於直接面對訟累，也更能保障民眾權益。

第四、使用槍械逕行射擊時機明確化，明文列舉員警執勤時，為保障自身或他人生命、身體的危急情形，得不經鳴槍警告，使用槍械逕行射擊，讓員警用槍不再遲疑，並兼顧人權保障。

內政部強調，警政署將持續強化員警教育訓練，提升危機應處能力，確保執勤安全，並精實維護社會治安量能。（編輯：林興盟）1110930