雙橡園將辦國慶夜市 台產石斑魚與燈泡珍奶迎賓[影]

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駐美代表處10月5日將於雙橡園舉辦國慶酒會，規劃端上台產石斑魚、燈泡珍珠奶茶，舉辦台灣夜市嘉年華。圖為駐美代表蕭美琴（左）、駐美副代表鄭榮俊（右）舉起特別設計的燈泡珍珠奶茶，開箱台灣美食。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月1日

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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）駐美代表處10月5日將於雙橡園舉辦國慶酒會。因為疫情，許多外國友人無法到台灣觀光，代表處將端上台產石斑魚、燈泡珍奶，舉辦台灣夜市嘉年華，讓賓客一飽口福。

駐美代表處今天選在國防部駐美軍事代表團辦公大樓，讓媒體參觀日前才剛完成整修的軍團辦公室，並且開箱今年的雙橡園國慶酒會餐點。

駐美代表蕭美琴表示，因為疫情，過去一段時間美方官員、議員到台灣訪問都採取外交泡泡模式，但也因此不能隨處逛逛，很多人都表達遺憾。

蕭美琴說，這次以夜市為主題可以讓此間朋友在華府就能品嘗台灣夜市的特殊風味。加上台灣正好在美國首次舉辦形象展，也邀請參展工藝師共同參與，這次特別設計的燈泡珍珠奶茶是結合台灣形象展的作品。

今天開箱3樣國慶餐點，除了燈泡珍奶，還有酥炸石斑魚與鹹酥雞。負責規劃的駐美代表處秘書陳建馨表示，台灣石斑魚已經可以出口到美國，但因為價格貴且十分罕見，這次準備以台灣特有的酥炸方式，介紹給外國友人。特殊造型的燈泡珍奶也讓賓客在品嘗之後還可以帶回去當禮物。

今年的雙橡園國慶酒會以夜市嘉年華為主題，陳建馨說，希望將台灣有名的小吃帶過來讓因為疫情關係不能到台灣的賓客嘗鮮。也會安排民主聯盟啤酒套圈圈，啤酒選用曾捐給台灣疫苗的民主友好國家產品，讓賓客套圈圈玩遊戲，還可以享用民主友好國家啤酒。

此外，將邀請工藝老師到現場教大家手作工藝品，現場有懷舊風十足的威士忌冰淇淋腳踏車。（編輯：馮昭）1111001

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影片來源：中央社

駐美代表處將於10月5日舉辦國慶酒會，將端上在美國罕見的台灣石斑魚，以酥炸口味讓賓客嘗鮮。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月1日