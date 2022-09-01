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台灣美食巡迴華府起跑 蝦捲、擔仔麵上桌拚外交

2022/9/1 12:20（9/1 12:46 更新）
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台灣名廚潘盟仁（左）、蔡萬利（右）8月31日在華府雙橡園端出6道台灣特色料理款待多國外賓，為僑委會主辦的「台灣美食饗宴」美東巡迴場揭開序幕。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
台灣名廚潘盟仁（左）、蔡萬利（右）8月31日在華府雙橡園端出6道台灣特色料理款待多國外賓，為僑委會主辦的「台灣美食饗宴」美東巡迴場揭開序幕。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電）睽違兩年多，由僑委會主辦的「台灣美食饗宴」美東巡迴今晚華府起跑，端出蝦捲、擔仔麵、烏魚子等台灣特色小吃，收買現場來自美國、捷克、拉脫維亞等多國外賓的胃，成功拚美食外交。

僑務委員會在華府雙橡園舉辦「2022年度台灣美食國際巡迴講座」，席開6桌，由台灣名廚潘盟仁、蔡萬利精心準備融合台灣元素的6道佳餚，並在現場示範精緻蔬果雕刻，吸引外國賓客目光。

晚宴由駐美副代表鄭榮俊主持，邀請多位美國政要和智庫界人士出席，捷克、拉脫維亞、瑞士駐美大使館等許多駐美外國使館派員共襄盛舉。

出席貴賓包括美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、全美議會交流理事會（ALEC）國際關係主任瓊斯（Karla Jones）、華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等。

藍鶯向媒體表示，很期待今晚的台灣料理，因為「一定會非常美味」。

度小月餐廳行政總主廚潘盟仁受訪指出，今晚準備的料理包括由蘋果烏魚子、「鹹蜆仔」口味醃製鮑魚、龍蝦沙拉捲共3道佳餚組成的前菜，接下來是擔仔麵、南台灣蝦捲、破布子蒸魚及酥炸菲力牛排，最後以雞尾酒蜜水果收尾。

潘盟仁說，為迎合外國飲食習慣，特別將魚排去刺、破布子去籽，把台灣傳統料理做比較精緻的呈現。

潘盟仁表示，美食就是放諸四海皆準。「到任何一個國家都覺得好吃的，就是美食，我相信台灣的東西已經經過很多國外朋友認證。」

潘盟仁自2010年起，每年為僑委會做中餐巡迴講座，幾乎美國各大城市都跑遍。這趟美食饗宴巡迴首站為華府，之後還會到波士頓、亞特蘭大、北卡羅來納。

由於現場集結多國外賓，鄭榮俊利用機會感謝美國與其他理念相近國家對台灣的支持「堅若磐石」，讓台灣2300萬民眾得以在民主前線，持續昂首挺胸，堅毅不拔。（編輯：馮昭）1110901

由僑委會主辦的「台灣美食饗宴」美東巡迴8月31日華府起跑，台灣名廚潘盟仁準備有127年歷史的台灣傳統美食擔仔麵給外國賓客品嚐。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
由僑委會主辦的「台灣美食饗宴」美東巡迴8月31日華府起跑，台灣名廚潘盟仁準備有127年歷史的台灣傳統美食擔仔麵給外國賓客品嚐。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
台灣名廚潘盟仁以台灣小吃「鹹蜆仔」口味醃製鮑魚，搭配蘋果烏魚子、龍蝦沙拉捲，作為台灣美食饗宴巡迴的前菜。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
台灣名廚潘盟仁以台灣小吃「鹹蜆仔」口味醃製鮑魚，搭配蘋果烏魚子、龍蝦沙拉捲，作為台灣美食饗宴巡迴的前菜。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
睽違兩年多，由僑務委員會主辦的「台灣美食饗宴」重返美國，美東巡迴場8月31日共準備6道台灣美食，包括蝦捲、擔仔麵、烏魚子等佳餚，要收買外國賓客的胃。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
睽違兩年多，由僑務委員會主辦的「台灣美食饗宴」重返美國，美東巡迴場8月31日共準備6道台灣美食，包括蝦捲、擔仔麵、烏魚子等佳餚，要收買外國賓客的胃。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月1日
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