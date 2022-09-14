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蕭美琴晤全球60名國會議員 將簽承諾書推動中國犯台時祭制裁

2022/9/14 14:50（9/14 15:45 更新）
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台灣駐美代表蕭美琴（圖）13日接待來自歐、亞、非洲約60名議員，這些議員支持在中國武力犯台時祭出制裁，預計14日簽署承諾書。（中央社檔案照片）
台灣駐美代表蕭美琴（圖）13日接待來自歐、亞、非洲約60名議員，這些議員支持在中國武力犯台時祭出制裁，預計14日簽署承諾書。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）台灣駐美代表蕭美琴今天接待來自歐、亞、非洲約60名議員，這些議員支持在中國武力犯台時祭出制裁，預計明天簽署承諾書，這也是台灣面臨北京軍事壓力之際展現對台北的支持。

路透社獨家報導，台灣駐美代表蕭美琴

蕭美琴小檔案

  • 生日：民國60年8月7日
  • 出生地：日本
  • 學歷：美國哥倫比亞大學政治學碩士
  • 經歷：立法委員（第5、6、8、9屆）、亞洲民主自由聯盟主席、國際自由政黨聯盟副主席、行政院大陸委員會諮詢委員、海基會董事、民進黨國際事務部主任、民進黨立院黨團書記長
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（Hsiao Bi-khim）今天接待來自各國的數十名國會議員，這些國會議員有感中國試圖侵略台灣，支持對中國祭出制裁，這也是台灣面臨北京軍事壓力之際，展現對台北的支持。

這場閉門聚會在台灣駐美代表蕭美琴的官邸雙橡園（Twin Oaks）舉辦，蕭美琴接見約60名來自歐洲、亞洲和非洲的議員。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，加劇各方對於北京試圖以武力犯台的憂慮，這也是台北試圖說服其他民主國家反對中國威脅而做出的最新行動。

根據路透社看到的草稿，這個雙橡園訪問團是由本週在華府集會的「對華政策跨國議會聯盟

對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）

  • 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立
  • 包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入
  • 關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等
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」（IPAC）成員組成，預計將會共同簽署一份承諾書，促使他們各自的政府在中國對台灣採取「軍事或其他強制手段」時，採取「更強而有力的嚇阻行動」。

草稿中寫道：「我們將努力確保我們的政府示意中華人民共和國，以軍事侵略台灣將使北京付出沉重的代價。我們的政府應考慮採取經濟、政治手段甚或是重大制裁，來阻止軍事行動升級，並確保與台灣的貿易和其他交流維持暢通。」

承諾書中也提到，他們國家與台灣的關係不是由北京決定，他們也將推動增加國會議員的互訪。

根據路透社掌握到的賓客名單，與會的國會議員來自英國、澳洲、加拿大、印度、日本、立陶宛共和國、烏克蘭、紐西蘭和荷蘭王國等國。蕭美琴向各國國會議員表示，「向霸凌者證明我們也有朋友非常重要」，「我們不是要挑釁霸凌者，但我們也不會向他們的壓力屈服。」

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她這次也邀請到2名烏克蘭代表與會，她表示：「我們當然希望國際社會站在烏克蘭這一邊的同時，國際社會也會和台灣站在一起…我們可以共同抵禦來自中國的進一步挑釁。」

這批IPAC訪問成員預計明天簽署這項承諾書，同時呼籲各國應確保自家供應鏈不涉及中國新疆地區的強迫勞動，並對中國官員在香港濫用職權、中國企業支持俄羅斯軍事工業等爭議祭出制裁。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110914

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