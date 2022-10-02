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入校活動突取消 陳時中：避免政治涉入減意義

2022/10/2 10:14
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市長選戰漸熱，各陣營成員是否謹守行政中立備受檢視。民進黨參選人陳時中今天原應邀到國小校園內參與活動卻臨時取消，他說，避免政治涉入降低活動意義、增加基層困擾。

陳時中今天上午受民進黨台北市議員洪健益之邀，到松山國小要參與「益起來戰鬥～陀螺吧！」公益活動，卻臨時取消改為僅在校外接受媒體聯訪。

陳時中說明，這個活動他覺得滿有趣也滿有意義的，本來很想跟小朋友一起玩，但他早上看到有些家長好像有疑慮，所以臨時決定不參與，避免政治涉入後把原本活動的意義減低，更增加基層公務人員的困擾。

身著素色POLO衫、深灰色長褲的陳時中表示，他預期以來賓的身分參與活動，穿著盡量避免競選味道，但好像還是有家長有疑慮，如果硬是參與不太好。

媒體詢問，這次活動辦在學校裡，但場地布置出現許多洪健益的旗幟，是否有違反行政中立之虞。陳時中說，他無法評論，場地是學校借給洪健益，不是他借的，他只是覺得若因自己出席而增加政治氣氛、對活動產生干擾，這就不好。

陳時中上車離去前，洪健益拿出戰鬥陀螺介紹玩法，表示下次若還有機會就辦在區民活動中心，不要辦在學校。

洪健益說，今天本來是要讓陳時中當大魔王與小朋友PK，他沒有聽到家長反映意見，是陳時中好意決定不參與；陳時中則說，是他自己擔心，這場活動應該是要讓小朋友玩得開開心心，另外增加困擾沒有意義。

此外，陳時中今天下午將到新北市出席百工百業挺林佳龍市長後援會成立大會，媒體詢問接下來是否還有跨選市輔選或聯合作戰計畫。

陳時中表示，還沒有完整計畫，但會能隨時聯繫，如同未來若兩人都當選，也隨時都可以溝通、隨時都是熱線，只要為了雙北好，怎麼樣都可以合作。（編輯：張銘坤）1111002

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