是否與韓國瑜合體 蔣萬安：感謝各方支持

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（中央社記者林長順台北2日電）國民黨日前公布中央助選團名單，韓國瑜擔任副團長，媒體關切是否與韓國瑜合體。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，感謝每一位支持的朋友，未來有相關規畫，會適時說明。

蔣萬安上午在前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、立法委員賴士葆及黨籍市議員參選人陪同下，出席文山區後援會成立大會，他在會前接受媒體聯訪時做上述表示。

媒體詢問，蔣萬安辦公室昨天指無黨籍台北市長參選人黃珊珊是讀稿機，除了民進黨台北市長參選人，攻擊對象是否也指向黃珊珊。蔣萬安指出，他是就事論事，選舉期間應就市政議題理性討論，沒有考慮到針對誰或攻擊誰。

針對棄保議題，蔣萬安表示，無論是「棄陳保黃」或「棄黃保陳」都是綠、白之間的算計，他持續勤走基層、一步一腳印，成為市民心中最好的人選，選民不用含淚投票，堅定支持蔣萬安。

蔣萬安說，除了競選總部成立，台北市12個區都會成立後援會，可以感受到支持民眾滿滿的熱情，目前已初步規劃競選總部成立的時間與地點，確定以後將對外說明。

媒體詢問，有台北市議員參選人找新北市長侯友宜站台，會不會擔心母雞不夠力的效應發酵。蔣萬安指出，侯友宜是現任新北市長，市政滿意度名列前茅，大家相互學習，也希望藉由侯的城市治理經驗，讓區域治理更好，達到共榮共好，讓雙北生活圈有更好的生活環境。

媒體問到是否有要跟侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨桃園市長參選人張善政等人會面，蔣萬安表示，相互學習才能讓台北市更進步。

國民黨日前公布中央助選團名單，包括前高雄市長韓國瑜，未來是否找韓國瑜合體，蔣萬安說，需要各方支持的力量，對每一位願意支持的朋友感到感謝，未來有相關規劃安排，會適時說明。（編輯：張銘坤）1111002