陳其邁試玩探索遊戲區 柯志恩與李四川健行沿途拜票

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）2日下午與前高雄市副市長李四川（前右3）等人一同到大社觀音山登山健行，沿途並與民眾互動。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市政府社會局兒童福利服務中心擴充遊戲區及增設遊戲設施，市長陳其邁今天前往試玩，與親子同歡；國民黨高雄市長參選人柯志恩則與前高雄市副市長李四川一同健行爬大社觀音山，沿途與民眾互動。

陳其邁今天上午出席小港區重陽敬老活動，同時宣導鼓勵長輩施打第4、5劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；接著到兒福中心改造後的探索遊戲區，玩起大富翁遊戲、單雙腳跳格子等，與現場親子同歡。

陳其邁表示，社福中心此次改造擴充遊戲區及增設遊戲設施，將中心前道路改造為仿真道路體驗區，並設置花灑區、傳聲筒和融合在地特色的高雄大富翁地板遊戲區，打造快樂學習、安全玩樂的親子友善空間。

陳其邁指出，今年再投入新台幣7.92億元規劃增設大型特色遊戲場34處，預計年底共融公園將達68處，滿足親子遊戲探索需求；另更新全市既有遊戲場共454處，將公園內既有安全檢驗不合格遊戲場全數改善，讓孩子安全玩樂。

柯志恩今天上午也到前鎮及小港區參加重陽敬老活動，與民眾握手、合照，下午則與李四川一起到觀音山健行，並沿途與民眾互動。

對於前高雄市長韓國瑜日前受訪指尋求連任的陳其邁當選是正常，柯志恩當選是奇蹟，「高雄人要正常，還是要奇蹟？」柯志恩接受媒體聯訪時說，自己本來就認為高雄是個充滿奇蹟的城市，就看高雄人的選擇了。

被問到選戰剩下50多天，如何看待對手陳其邁的選戰策略，柯志恩說，陳其邁行政資源非常夠，如新聞局最近連發數則短片宣傳市政；陳其邁說要市政總質詢結束才要啟動選戰模式，但其實早就開打，不斷透過側翼或局處回應發言。

李四川陪柯志恩健行爬觀音山，沿途受到不少民眾歡迎，李四川說，很久沒有看到這樣場面，讓他再次感受到高雄鄉親的熱情，他要為柯志恩及所有議員參選人加油，也感謝議員們在韓國瑜執政1年多時間的貢獻與付出。（編輯：陳仁華）1111002