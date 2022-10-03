站台力挺鍾東錦 徐耀昌：不擔心黨紀

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國民黨籍苗栗縣長徐耀昌（右4）2日晚間為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台，涉違黨紀。徐耀昌3日接受媒體訪問時指出，鍾東錦擔任過議長，對各項預算、施政清楚，也深入了解苗栗，是各參選人中最值得信賴，「黨中央愛怎樣就怎樣」。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）國民黨苗栗縣長徐耀昌昨晚為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台，涉違黨紀。徐耀昌今天指出，不擔心，黨中央愛怎樣就怎樣。國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻說，將開會按黨章處理。

苗栗縣議長鍾東錦參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍，但鍾東錦登記參選以來，徐耀昌的妻子蔡麗卿多次表達力挺，並擔任鍾東錦的競選總部主任委員。

昨晚鍾東錦頭份競選總部成立大會，徐耀昌首次公開站台，稱鍾東錦是最適當接班人，可延續縣政建設，呼籲民眾支持，並表示「如果謝福弘當選，苗栗會完蛋」。

對此，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘競選總部發言人陳星宇今天表示，徐耀昌2屆縣長都是由國民黨提名而當選執政，這次卻無法支持國民黨提名的參選人，這樣的做法嚴重傷害國民黨。

陳星宇指出，對於徐耀昌無法向正確、善的方向靠攏，表達非常遺憾，希望縣民能夠了解苗栗的實際狀況，繼續支持謝福弘。

記者詢問劉政鴻，徐耀昌此舉是否違反黨紀及進行處分。對此，劉政鴻表示，按照黨章規定及作業程序，將由縣黨部處理再向黨中央呈報，目前尚未討論，等開會有結果會直接呈報黨中央。

對於可能面臨黨紀處分，徐耀昌今天接受媒體訪問時指出，鍾東錦擔任過議長，對各項預算、施政清楚，也深入了解苗栗，是各參選人中最值得信賴，事實就是如此，沒什麼好擔心的，他實在不願意多談這些事，「黨中央愛怎樣就怎樣」。

徐耀昌反問黨中央，現在是誰當家？他身為黨的中常委，任何事情黨中央卻沒有打電話商量一下，有打電話也只是告知「明天劉政鴻接縣黨部主委」；過去國民黨提名他參選縣長時，劉政鴻也跑去對手陣營站台，「當時有沒有黨紀處分？這真的沒道理」。（編輯：戴光育）1111003