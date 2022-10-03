請假拚連任綠批躲監督 林姿妙陣營：依規定辦理

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）宜蘭縣長林姿妙今天起請假拚連任，民進黨宜縣議會黨團批「落跑」逃避監督。林姿妙競選辦公室發言人黃琤婷說，林姿妙秉持行政中立，避免行政資源遭濫用，請假均遵照規定辦理。

林姿妙透過新聞稿表示，她從今天起到投票日止，請假全力拚連任，請假期間不支薪，職務由宜蘭縣副縣長林建榮代理，縣務正常運作。

她指出，年底這場選戰，不是她個人的選舉，是為宜蘭而戰，關乎到宜蘭未來的選擇，要大聲告訴對手，動用國家機器影響選舉、抹黑戰術在宜蘭已經不管用，大家要的是乾淨政治、說到做到的縣長。

對此，民進黨宜蘭縣議會黨團舉行「落跑縣長，逃避監督」記者會，黨團總召陳俊宇表示，過去從沒有縣長在選舉期間的定期會就開始請假，可見在林姿妙心中，選舉比縣政更重要，更清楚顯示她在逃避責任、規避監督，是遇到困難就選擇躲起來的「落跑」縣長。

陳俊宇說，如果林姿妙真的覺得遭迫害，不是更應該坦蕩面對議員質詢，當面說清楚講明白，且起訴書載明，許多罪證都是林姿妙的心腹向地檢署爆料，若真要說迫害，難道是局處長陷害縣長嗎？

民進黨宜蘭縣議員林麗表示，議會是民意議事殿堂，林姿妙卻為了選舉請假變成「落跑」縣長，希望縣長重視民意，回歸縣政，用心了解縣內事務，不要搞不清楚縣政狀況，為了選舉只會跑攤，宜蘭不需要這種縣長。

對此，黃琤婷透過新聞稿回應，民進黨籍宜蘭縣議員在議會開議第1天，就把議事殿堂當成秀場，根本無心監督縣政，只為選舉作秀、造勢，藐視議會且踐踏宜蘭民意。

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黃琤婷表示，選舉只剩50多天，民進黨執政的中央政府挾龐大行政資源頻頻下鄉投入各項資源，廣開選舉支票，替民進黨籍參選人造勢，根本就是「綠能你不能」典型的雙標黨。

國民黨宜蘭縣議員楊弘旻指出，縣市首長請假參選早有先例，各縣市亦然，林姿妙非首位，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵更早在8月29日請假投入選舉，若請假參選為民進黨人口中的逃避監督，那麼江聰淵便是民進黨人口中的「落跑市長」。（編輯：戴光育）1111003