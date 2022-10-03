朱立倫：台灣高度依賴大陸 爭取時間分散經貿風險

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（中央社記者陳俊華台北3日電）國民黨主席朱立倫今天會見德國國會友台小組主席威爾許時表示，兩岸經貿關係密切，不應放棄任何與對岸溝通的機會，面對高度經貿依賴與緊張的國際情勢，要做好經貿風險分散的工作。

中國國民黨透過新聞稿指出，朱立倫下午會見德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯：魏爾胥）訪團。

朱立倫針對兩岸議題強調，國民黨創建中華民國，致力於保衛中華民國，採取「國防」（defence）、「對話」（dialogue）並行的2D戰略，與對岸維持溝通，同時鞏固國防戰力，以捍衛民主自由價值；國民黨國際事務部主任黃介正等人，近期將在美國參加美台國防工業會議。

朱立倫說，兩岸經貿關係非常密切，不應放棄任何與對岸溝通的機會。中華民國在貿易比例上，大陸就占近42%，國民黨特別重視經濟發展，面對如此高度的經貿依賴與緊張的國際情勢，要爭取更多時間做好經貿風險分散工作。

對於訪團關心國民黨對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的看法。朱立倫說，國民黨執政時期，各國國會議員訪團時常來台交流訪問，其中也包含時任美國眾議院議長金瑞契，外國友人來訪是民主的常態，大陸這次圍台軍演是反應過度。

朱立倫說，北京應了解，針對台灣強硬的軍事演習只會造成反效果，傷害兩岸人民間的感情、無益於促進兩岸和平穩定。國民黨相信兩岸必須互相對話，亦呼籲執政黨應和陸方保持暢通的溝通管道。

雙方還針對全球氣候變遷、能源政策、居住政策交換意見。朱立倫表示，中華民國應致力於減少石化能源以應對氣候變遷挑戰，而民進黨政府主張2025非核家園目標，卻沒有配套措施，使國家陷入缺電危機，也影響經濟發展。

針對居住政策問題，朱立倫表示，歐洲一般透過興建社會住宅以求解決高房價問題，但民情差異，台灣民眾有相對高比例偏好自有住宅，因此除了社會住宅政策，也更應透過強化交通、教育、生活等基礎建設，兼顧城市整體發展，以提供國民更完善的居住環境。（編輯：林克倫）1111003