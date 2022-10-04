民眾黨指酒駕明確撤銷提名 林冠年：疲勞駕駛擦撞

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）民眾黨今天發布聲明指出，民眾黨竹北市長參選人林冠年因酒駕相關事證明確，依黨規撤銷提名資格。林冠年表示，這是選舉抹黑，「是疲勞駕駛擦撞、無人受傷」。

台灣民眾黨今天發布聲明表示，黨員林冠年酒駕一事，在昨天發現後並立即處理，召開選舉決策會，經查，林冠年酒駕相關事證明確，已違反黨規，依黨規應撤銷在竹北市長提名資格，決議送交臨時中央委員會，今天通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

台灣民眾黨指出，酒駕不只違法，威脅到無辜用路人，是對個人的不自愛也是對於他人的不尊重，堅持實踐「酒駕零容忍」的理念。

對此，林冠年今天在臉書發文表示，關於他因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛，已與對造達成和解，對當事人深感抱歉。

林冠年指出，大新竹選舉進到白熱化階段，有心人士匿名造謠抹黑，無所不用其極，敗壞選風，甚以政治迫害，將他安上罪名以此打擊，這樣的手段，選民所不能接受。（編輯：李錫璋）1111004