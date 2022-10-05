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林冠年遭民眾黨開除 高虹安競總：就事論事

2022/10/5 13:24
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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）民眾黨竹北市長參選人林冠年因涉酒駕遭開除黨籍並撤銷提名資格。新竹市長參選人高虹安競總今天表示，民眾黨就事論事，依據黨內的法制與規則進行評議，捍衛堅信的價值。

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安競選總部今天發布新聞資料指出，關於林冠年的酒駕事件，民眾黨中央評議委員會已完成案件調查，並參考案件關係者說法，作出評議裁決，民眾黨就事論事。

發言人徐千晴表示，這次事件，可見藍綠2黨可以為了打擊對手合作，而且說法一致非常有默契，可惜這種默契放錯地方，若不是放在選舉抹黑上，而是放在台灣的公共政策與國家利益上，恐怕台灣這幾年也不會一直內耗。

競總表示，藍綠陣營長期為自身與政黨利益，將目標與精力放在大選上，卻對台灣的政策缺乏長期規劃，面對台灣的問題，如高房價、通貨膨漲等，都視而不見，也不想解決。

競總指出，高虹安與台灣民眾黨的共同使命，要解鎖藍綠惡鬥，將國家與民眾的權益擺在自身與政黨前面，未來，高虹安與團隊也將持續把精力放在政策上，專心聆聽市民的需求與聲音，把口水戰擺一邊。（編輯：李錫璋）1111005

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