國民黨將招募萬名志工 11/26投票日協助監票

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）九合一選舉將於11月26日舉行，國民黨計畫在全台各投開票所外，招募萬名監票志工，組發會主委許宇甄今天說，每個開票所至少要招募2名外場監票員，所以需招募超過3萬5000名志工，協助監票工作。

許宇甄今天帶領組發會組營部、選動部、社會部、海外部、青年部、婦女部等6部門主任，及國民黨副發言人楊智伃召開記者會，宣布將在全台各投開票所外招募萬名監票志工，呼籲全民站出來協助監票，以維護選舉過程與結果之公平與公正。

許宇甄說，距離選舉剩下的51天，國民黨所提出22縣市的參選人受到選民的大力支持，非常有機會贏得勝選，為預防開票當天作票，影響選舉結果，國民黨特別發起招募監票志工共同監票。

許宇甄指出，本次九合一選舉全國共設立17649個投票所，每一個開票所至少要招募2名外場監票員，所以需要招募超過3萬5000名志工協助11月26日當天的監票工作，慎防作票，協助投票日在投票所監看投票過程、監看開票及最後的報票等工作，預防許多人所擔心電腦做票的問題。

針對有意參加監票的民眾，許宇甄說，26日前可到中央黨部及各縣市黨部或網路報名；選舉當天各縣市黨部會成立危機處理小組，中央黨部也會成立法律專業團隊，即時處理選務爭議問題。

許宇甄最後呼籲，中選會應保持行政中立，辦一場「公平、公正、公開」符合程序正義的選舉。（編輯：黃國倫）1111006